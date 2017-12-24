抗議修法女子半裸 警方：民眾自行脫衣[影]

勞團遊行抗議勞基法修法，卻有抗議女性疑和警方拉扯且赤裸上身。北市警方24日說明，當下是依法強制命令解散，此女卻自行脫衣，只好權宜採取保護約束帶包覆予以保護。圖為副分局長于增祥（中）示範說明。中央社記者黃麗芸攝 106年12月24日

（中央社記者黃麗芸台北24日電）勞團遊行抗議勞基法修法，卻有抗議女性疑和警方拉扯且赤裸上身。對此，警方今天說明，當下是依法強制命令解散，此女卻自行脫衣，只好權宜採取保護約束帶包覆予以保護。



勞團昨天遊行抗議勞基法修法，但活動結束後有部分民眾未散並造成交通大亂，約有60餘名抗議者被警備車載往郊區、請回；北市警方表示，後續將蒐證並依違反社會秩序維護法等偵辦。



「公民行動影音紀錄資料庫」今天在臉書社團粉絲頁發文表示，昨晚9時起有近百名群眾自發性突襲、游擊街頭抗議勞基法修法，同時癱瘓台北車站和西門町數個路口，其中一名抗議者李女被員警壓制手腳，疑被警方脫衣、上半身赤裸，且被上束帶，同時也上傳事發影像。



台北市警察局中正一分局今天舉行記者會對外說明，副分局長于增祥表示，昨晚勞團遊行活動結束後，部分民眾仍持續進行非集會抗議，李女當時隨眾人到台北車站東三門處，警方當時依法進行強制命令解散。



于增祥指出，當時警方正要抬架離李女，未料她卻順勢自行脫掉身上衣物，現場女警頻頻勸說她不要脫衣，結果李女甚至又再脫掉褲子，當時有6名女警掩護在李女上方，並立即採取權宜措施，使用保護約束帶協助幫李女遮住身上重要部位。



他強調，警方在事發過程中都有進行錄影、蒐證，全程並無任何違法事項。



「保護約束帶和束帶不同」，于增祥會後說明，保護約束帶通常是用在情緒失控或是有暴力行為的對象，透過包覆對方達到不受傷的目地；束帶則是警繩的一種，也是手銬替代品，兩種作用不同。



中正一分局分局長廖材楨也表示，昨天集會遊行宣布解散後，仍有部分群眾持續在北市各路口要衝阻擋車輛，嚴重影響交通安全，經警方柔性勸導、帶離下，才結束這場活動，各界也都看得到基層員警同仁的辛苦。



廖材楨強調，希望民眾參加各項集會遊行都能保持理性訴求，不要再製造、抹黑和栽贓不實訊息散播。1061224





1223「反勞基法修惡」抗議行動 【#公庫報導】1223「反勞基法修惡」抗議行動，今晚9點開始有近百名群眾自發性突襲游擊街頭抗議，在癱瘓台北車站、西門町數個路口後，最後停留在台北車站東三門休息。警方趁機對抗議群眾進行包圍，圍堵在玻璃門前，許多民眾已經向警方表示願意解散回家，卻在約晚上11點被警方圍堵僵持超過一個小時，凌晨進行驅離。一名抗議青年李容渝被5名員警壓制手腳，疑被警方脫衣，上半身赤裸，褲子被拉一半，手被上束帶，用黑色袋子包裹身體。員警編號5075說，因為李容渝煽動群眾、 癱瘓交通、佔據道路，依警察職權行使法第8條管束。李容渝在被壓制的過程中高喊：「你們做的事情比脫掉我的衣服還要暴力。」警察職權行使法第 8 條：警察對於已發生危害或依客觀合理判斷易生危害之交通工具，得予以攔停並採行下列措施：一、要求駕駛人或乘客出示相關證件或查證其身分。二、檢查引擎、車身號碼或其他足資識別之特徵。三、要求駕駛人接受酒精濃度測試之檢定。警察因前項交通工具之駕駛人或乘客有異常舉動而合理懷疑其將有危害行為時，得強制其離車；有事實足認其有犯罪之虞者，並得檢查交通工具。【#公庫台北直直撞全程報導】白天佔街 夜晚游擊 反勞基法修惡群眾街頭進擊https://www.civilmedia.tw/archives/72319-------我們經費來自公眾支持，您的相挺，讓我們作更好報導，捐款挺公庫：http://donation.civilmedia.tw/贊助公庫出品：http://0rz.tw/j6vXM每月捐款徵信：http://0rz.tw/fLCS0 由公民行動影音紀錄資料庫貼上了 2017年12月23日





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