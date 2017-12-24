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總統：央行總裁換屆 政策不會U型反轉

發稿時間：2017/12/24 18:57

最新更新：2017/12/24 19:15

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蔡總統表示目前央行人選都還沒有具體定案，但不論未來央行總裁是誰，台灣的政策都不可能出現U型反轉。（中央社檔案照片）蔡總統表示目前央行人選都還沒有具體定案，但不論未來央行總裁是誰，台灣的政策都不可能出現U型反轉。（中央社檔案照片）

（中央社記者葉素萍台北24日電）總統蔡英文今天與財經媒體聚會，據了解，蔡總統提到，目前央行人選都還沒有具體定案，但不論未來央行總裁是誰，台灣的政策都不可能出現U型反轉。

中央銀行總裁彭淮南日前在2016年第3季理監事會議會後記者會上表示，「這是我最後一項公職，也是我最後一個任期」。換言之，彭淮南表示將在明年2月任期屆滿後退休。

近來被點名央行總裁的人選非常多，包括，現任央行副總裁楊金龍、中華經濟研究院董事長胡勝正、前行政院長林全、總統府資政陳博志等人。

蔡總統今天與多家財經媒體聚會，據指出，蔡總統提到，她自己也不習慣央行總裁不姓彭；未來不論接班人是誰，台灣的匯率、利率政策都不可能出現U型反轉。

據指出，蔡總統在會中提到，目前央行人選都還未有具體定案，但不論未來央行總裁是誰，都會以經濟穩定為要務，政策即便會有修正，也絕對不可能會大反轉。

府方高層指出，今天蔡總統是跟媒體閒聊，一方面也是聽聽各方面的分析，央行總裁人選還沒有到決策的時間點。1061224

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