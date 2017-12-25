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加速投資台灣 總統盼民眾不再低薪

發稿時間：2017/12/25 17:20

最新更新：2017/12/25 17:41

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總統蔡英文（前右2）25日到新竹長和宮參拜，致詞時除了給予新竹市長林智堅（前右）高度肯定，也提到目前台灣經濟景氣越來越好，希望趁此加速建設、投資台灣，增加更多投資與就業機會，讓民眾不再低薪。中央社記者魯鋼駿攝　106年12月25日總統蔡英文（前右2）25日到新竹長和宮參拜，致詞時除了給予新竹市長林智堅（前右）高度肯定，也提到目前台灣經濟景氣越來越好，希望趁此加速建設、投資台灣，增加更多投資與就業機會，讓民眾不再低薪。中央社記者魯鋼駿攝　106年12月25日

（中央社記者魯鋼駿新竹市25日電）總統蔡英文今天提到，目前台灣經濟景氣越來越好，盼趁此加速建設台灣，增加更多投資與就業機會，讓民眾不再低薪，對未來有規畫與期待。

蔡總統今天下午到新竹長和宮參拜，祈求媽祖保佑台灣風調雨順、國泰民安，總統致詞表示，今天是12月25日，正是新竹市長林智堅就任3年的日子，對於林智堅能成功「翻轉新竹市」，給予極高肯定。

總統說，政府推動包括經濟、產業等建設，明年投入台灣整體經濟後，將能創造很多機會。以新竹市為例，將有大車站計畫、新竹輕軌、新竹棒球場改建等，都會逐步進行。

總統提到，台灣的經濟景氣已越來越好，希望趁此加速建設、投資台灣，盡全力把台灣投資環境做好，增加更多投資與就業機會，也讓民眾不再低薪，讓年輕人能對未來有規畫、有期待。

總統也說，除了經濟建設外，過去一年政府做了許多改革，認為這是很艱難的工程，會得罪很多人，讓很多人不適應、不高興，但為了國家長遠發展，「這是不得不做的事」，雖然過程遇到一些波折，但仍讓許多改革工程能夠上路。

林智堅則說，他感謝中央政府支持新竹市，3年來核定不少建設經費，讓新竹市大步前進；此外，為加緊帶動城市進步，近日「幫新竹」團隊成立，邀請所有對城市有熱情、期待的男女老幼加入，也邀請各界人才協助市政府，讓城市加速蛻變、前進。1061225

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