總預算案攸關軍公教加薪 政院盼臨會過

行政院發言人徐國勇表示，軍公教加薪部分，要等中央政府總預算案通過才能發。（中央社檔案照片）

（中央社台北25日綜合報導）行政院發言人徐國勇今天表示，軍公教加薪部分，要等中央政府總預算案通過才能發，希望明年1月立法院臨時會能通過總預算案，但行政院還是尊重立法院審議進度。



立法院長蘇嘉全上午召集朝野協商勞動基準法初審時會議程序爭議，但無共識。中國國民黨、親民黨立法院黨團主張延會處理總預算案，民主進步黨立法院黨團堅持開臨時會，立法院長蘇嘉全呼籲朝野再想想。



民進黨立院黨團總召柯建銘說，在野黨假如認為總預算案很重要，早就開始審，不會壓到會期最後一週，在野黨是集體性、策略性杯葛。假如要延會，延多久要講清楚，民進黨團主張開臨時會。



徐國勇下午受訪表示，希望立法院盡快通過總預算案，包括軍公教加薪3%和各種基礎建設才能如期進行。



他說，軍公教加薪部分，要等總預算案通過才能發，但照預算法規定，法定義務的公務人員薪水還是要處理，按去年規模進行，只是一些建設如果無法進行，未來趕進度會吃力一點。



此外，柯建銘上午在朝野協商時表示，總預算中，立法院社會福利及衛生環境委員會中國國民黨召委蔣萬安主審勞動部預算，但都不處理，如何保護勞工？空氣污染防制法大遊行時，也說要趕快排審空污法草案，但連環境保護署的預算都還沒審，根本是本末倒置。



蔣萬安針對柯建銘指他不排審勞動部、環保署預算表示，環保署預算11月就已排審，今天已審完，而勞動部預算預計本週審完，請柯建銘不要顛倒是非。1061225



總預算案被卡 柯建銘：軍公教無法調薪



（中央社記者溫貴香、王承中台北25日電）民主進步黨立法院黨團總召集人柯建銘今天表示，107年度中央政府總預算案未過，包括軍公教人員待遇調升3%、高教轉型等新興計畫約新台幣610億元將不得辦理。



立法院這會期31日將休會，但總預算案尚未完成審查。



柯建銘晚間拿出行政院主計總處整理的「107年度總預算案倘未於立法院本會期通過之影響」書面資料表示，總預算案未過將衝擊投資意願及降低國家競爭力。



他說，經常性經費及延續性計畫雖可以上年度執行數範圍內動支，但每年度各項經費預算規模不同，當今年度編列經費較上年度高時，僅能在上年度額度範圍內動支經費，預算明顯受侷限，全面影響施政計畫推動。



柯建銘表示，經初步調查，新興計畫610億元將不得辦理，其中包括軍公教人員待遇調升3%政策估計約180億元，及創新產業、能源轉型、毒品防制、警察換制服、國防武器採購、高教轉型及食品安全管理等重要施政計畫將無法如期推動。



他說，目前立法院各委員會在審預算案，刪減及凍結經費部分，各機關將不能動支。未來立法院如果再進一步刪減，將產生經費回收繳庫問題，造成預算高度不確定性及後續經費追繳爭議，各機關動支經費時會有顧慮，影響層面很大。



不過，中國國民黨立法院黨團首席副書記長李彥秀告訴中央社記者，國民黨團未阻擋或不審總預算案，一直在嚴審，這次總預算案有許多項目重複編列，當然要問清楚如何執行，國民黨團主張延會處理。



她說，民進黨在不到半年時間內，包含前瞻基礎建設，花這麼多預算建設，國民黨不反對建設，但總要知道行政部門要怎麼做，國民黨會盡速在本週嚴審所有預算案，希望有機會審完。1061225