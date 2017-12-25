盼簽瞭解備忘錄 內政部等婦聯會回覆

中華民國婦女聯合會新選出的主委雷倩25日與內政部協商是否重啟行政契約協商。內政部民政司長林清淇說，內政部希望婦聯會就何時簽行政契約等先簽瞭解備忘錄，目前等婦聯會回覆。（中央社檔案照片）

（中央社記者謝佳珍台北25日電）中華民國婦女聯合會新選出的主委雷倩今天與內政部協商是否重啟行政契約協商。內政部民政司長林清淇說，內政部希望婦聯會就何時簽行政契約等先簽瞭解備忘錄，目前等婦聯會回覆。



婦聯會與內政部、不當黨產處理委員會協商行政契約破局，日前婦聯會主委辜嚴倬雲遭撤換，婦聯會24日下午召開臨時常委會，由前立委雷倩當選新任主委。雷倩今天下午1時在律師的陪同下，前往內政部，協商後續是否重啟協商。



林清淇在協商過後告訴中央社記者，下午的協商約1小時，內政部希望婦聯會展現願意繼續走下去的決心，先就何時簽行政契約等相關作業時間，簽訂瞭解備忘錄。雷倩承諾帶回去研究，若要簽瞭解備忘錄會再回內政部簽署，內政部還在等婦聯會的消息。



林清淇說，「組織落實民主轉型、資產捐國庫做公益、會務接受公眾監督」這三個原則不能打破，如果婦聯會不簽瞭解備忘錄，那就「謝謝明天見」，接下來是黨產會的事。



至於，若婦聯會同意簽署，明天黨產會是否繼續開會認定婦聯會是中國國民黨附隨組織？林清淇說，會不會繼續討論或者是否不排入議程，由黨產會決定。1061225



婦聯會未簽瞭解備忘錄 內政部願再給時間



（中央社記者謝佳珍台北25日電）中華民國婦女聯合會今天與內政部、黨產會協商，但未簽署何時簽行政契約的瞭解備忘錄。知情人士表示，內政部與黨產會都認為婦聯會剛選出新任主委，可再給婦聯會一點時間。



知情人士透露，新選出的婦聯會主任委員雷倩說，會盡全力促成，如果婦聯會有人不同意簽行政契約就表決；如果再不通過，她會自行下台，不會等內政部撤換。



婦聯會與內政部、不當黨產處理委員會協商行政契約破局，婦聯會主委辜嚴倬雲遭撤換，婦聯會昨天下午召開臨時常委會，由前立法委員雷倩當選新任主委。



雷倩下午在律師陪同下前往內政部與內政部長葉俊榮、黨產會主委林峯正協商後續是否重啟協商；會議進行約1小時。



內政部希望婦聯會展現願意繼續走下去的決心，先就何時簽行政契約等相關作業時間簽訂瞭解備忘錄，雷倩承諾帶回去研究，內政部也靜待婦聯會回覆，並希望在晚間6時30分傳來好消息，但等到晚間7時，婦聯會未簽署，也已向內政部說明立場。



知情人士晚間告訴中央社記者，對婦聯會而言，昨天剛選出新主委，人事案還沒報內政部，在沒備案情況下，很多事無法進行，要婦聯會今天就決定，有一定的困難，要給婦聯會一點時間開會、凝聚共識，畢竟現在婦聯會內部只是私下溝通，還沒正式召開會議。



知情人士說，雷倩表示會盡量在最短時間內開會，雷倩甚至在協商時表示，如果婦聯會開會有人不同意簽行政契約就表決；如果再不通過，會自行下台，不會等內政部撤換。



知情人士透露，雷倩在協商時說，婦聯會昨天召開臨時常委會，大家已有點不歡而散，無法單獨決定是否與內政部簽瞭解備忘錄，會努力邀大家開會討論，盡全力促成。



雖然內政部願再給婦聯會時間，但黨產會明天將開會認定婦聯會是否為中國國民黨附隨組織，知情人士說，林峯正在下午協商時也不反對可給婦聯會時間，就看林峯正如何說服黨產會委員。



內政部長葉俊榮22日說，婦聯會原答應捐出資產8成、新台幣312億元給國庫做公益，但20日提新構想，是否資產全捐，但旗下4個基金會（婦聯聽障基金會、婦聯社會福利基金會、台北市私立華興育幼院和華夏婦女文教基金會）不受任何監督，這有違內政部處理原則，不是只有錢的問題，重點是組織要能接受公共監督。



內政部堅持「組織落實民主轉型、資產捐國庫做公益、會務接受公眾監督」三原則不能打破。1061225