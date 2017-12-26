106年國防報告書 首提濱海決勝灘岸殲敵

106年國防報告書提到，國軍會以「戰力防護、濱海決勝、灘岸殲敵」的理念阻敵人登島進犯。圖為國軍漢光33號演習，M60A3戰車與155榴砲等進行砲兵連反舟波射擊。（中央社檔案照片）

（中央社記者呂欣憓台北26日電）國防部今天公布106年國防報告書，提到國軍以創新不對稱的思維建構聯合戰力，會以「戰力防護、濱海決勝、灘岸殲敵」的理念阻敵人登島進犯。這是官方首度提出這個新思維。



國防部每2年公布一次國防報告書，今天公布的報告書以「守疆衛土、看見國軍為主軸」，這也是總統蔡英文上任後第一次公布國防報告書。分為5篇、10章節，以6萬多字搭配159張彩色照片及大量的圖表，用簡明的方式向大眾闡述國家國防政策。



5篇分別為戰略環境、國防整備、國防自主、國防治理、榮耀國軍，10章節分別為安全情勢、國防挑戰、國軍使命、戰力發展、國防科技、國防民生、施政成效、夥伴關係、軍民同心和人才傳承。



報告書中提到，國軍以創新不對稱的思維建構聯合戰力，使敵人陷入多重困境，嚇阻敵人不可輕啟戰端，但如果敵人執意進犯，國軍會以「戰力防護、濱海決勝、灘岸殲敵」的用兵理念，實施重層攔截和火力打擊，阻敵人登島進犯。



這是官方首度公開證實將國軍過去「灘岸決勝」的戰術概念，轉變為「戰力防護、濱海決勝、灘岸殲敵」。



報告書中並首次以圖像化的方式解釋蔡總統上任後，國防部在「四年期國防總檢討」提出的重層嚇阻概念。



此外，報告書中也把共軍機艦從105年8月到今年11月底遠海長訓的次數列出，並畫出每一次的航線圖，國防部官員表示，這是要讓國人了解共軍的動態，也讓國人提高警覺心。1061226





共軍軍艦、軍機跨區訓練航線示意。（圖取自106年國防報告書）

106年國防報告書漫畫版 附國造武器QR Code



（中央社記者呂欣憓台北26日電）國防部今天公布106年國防報告書，今年推出的漫畫版國防報告書內頁有QR Code，可以連結到國家中山科學研究院的武器系統介紹頁面，讓民眾更加了解國造武器的內容概念。



國防部每2年公布一次國防報告書，今天公布的報告書以守疆衛土、看見國軍為主軸，分為5篇、10章節，以6萬多字搭配159張彩色照片以及大量的圖表，用簡明的方式向大眾闡述國家國防政策。



國防部從民國100年起推出漫畫版的國防報告書，今年也不例外，漫畫的主要人物是經常出現在國防部臉書的「Q版毛球」。



負責繪製漫畫的梁紹先表示，漫畫版的國防報告書封面是106年台北航太展中展出的各式國造武器例如雄三飛彈、萬劍彈、反輻射無人載具、劍二飛彈等，呼應政府提出的國防自主政策。



特別的是，漫畫版內頁提供QR Code，在武器裝備頁面以手機掃描，可以連結到中科院製作的影片，觀看武器系統簡介，讓民眾更了解國造武器的內容。1061226









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