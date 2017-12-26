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黨產會：暫緩討論婦聯會是否附隨組織

發稿時間：2017/12/26 13:26

最新更新：2017/12/26 17:07

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黨產會發言人施錦芳表示，黨產會26日決定暫緩討論婦聯會是否為國民黨附隨組織。圖為婦聯會外觀。（中央社檔案照片）黨產會發言人施錦芳表示，黨產會26日決定暫緩討論婦聯會是否為國民黨附隨組織。圖為婦聯會外觀。（中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃台北26日電）黨產會發言人施錦芳今天表示，黨產會今天召開委員會，決定暫緩討論婦聯會是否為國民黨附隨組織，希望婦聯會能在最快時間內回應社會期待。

中華民國婦女聯合會與內政部、不當黨產處理委員會協商行政契約破局，黨產會上午舉行的委員會，原訂討論是否認定婦聯會為國民黨附隨組織；如果婦聯會被認定為附隨組織，黨產會將可依政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例動用行政處分，凍結婦聯會資產。

不過在婦聯會主任委員辜嚴倬雲遭內政部撤換，婦聯會選出前立法委員雷倩當選新任主委後，雷倩表達重啟協商的意願。

施錦芳中午告訴中央社記者，因雷倩懇切的要求，希望能再給予一段時間與內部溝通，委員會衡酌雷倩展現的誠意，同意暫緩討論是否認定婦聯會為附隨組織，但希望雷倩能在最快的時間內回應社會期待。

施錦芳表示，今天委員會並沒有對「最快的時間」設定期限，但下次委員會是在107年1月9日，也就是在2週後召開，婦聯會案若沒有進展，1月的委員會還是會討論此案。黨產會也會密切觀察後續發展，如有需要，不排除加開臨時委員會討論。1061226

延伸閱讀》遭內政部撤免婦聯會主委 辜嚴倬雲發聲明這樣說

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