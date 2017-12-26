大貨車逆衝北上車道 中山高林口段回堵

桃園市政府消防局26日下午獲報，在國道1號南向47.3K林口下坡路段，兩輛大貨車從南下路段衝向北上車道，造成多輛自小客車車禍意外，警消獲報到場救援。（桃園市政府消防局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 106年12月26日

（中央社記者吳睿騏桃園26日電）國道中山高速公路今天下午3時15分發生重大車禍，2輛大貨車在南下路段發生事故衝至北上車道，造成6人輕傷送醫，所幸均無大礙，目前南北向車流都嚴重回堵，警方調查事故原因。



桃園市政府消防局今天下午3時16分獲報，在中山高速公路（國道1號）南向47.3K林口下坡路段，2輛大貨車發生事故，衝向北上車道，造成7輛自小客車車禍，初步回報共有5男2女送林口長庚醫院，其中6人受輕傷、1名嬰兒安然無恙，無人員受困。



國道公路警察局表示，由於大貨車衝到北向車道，導致北上全線封閉，截至下午4時，南下車道已回堵至41K林口交流道附近，北上則回堵至北52K機場系統附近，警消人員目前仍在現場處理事故當中。



警方表示，由於現場多部車輛追撞翻覆，部分車上零件散落一地，目前警方正在清理排除障礙當中，由於時間已接近下課下班時間，提醒開車民眾儘早避開相關路段，或是繞由其他路段行進，以免行程受阻，造成民眾的困擾。1061226



