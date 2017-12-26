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昆山停產令震撼 台商：思考調整產能

發稿時間：2017/12/26 19:28

最新更新：2017/12/26 19:56

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中國大陸昆山市以限制排污為名，行文要求270家企業全面停產，日月光、統一、捷安特、柏承、富士康都在名單中。雖後來緊急喊停，但也為台商投下一顆震撼彈。圖為富士康昆山廠板對板連接器母端生產區。（中央社檔案照片）中國大陸昆山市以限制排污為名，行文要求270家企業全面停產，日月光、統一、捷安特、柏承、富士康都在名單中。雖後來緊急喊停，但也為台商投下一顆震撼彈。圖為富士康昆山廠板對板連接器母端生產區。（中央社檔案照片）

（中央社記者江明晏、韓婷婷台北26日電）大陸昆山市以限制排污為名，行文要求270家企業全面停產，雖後來緊急喊停，但也為台商投下一顆震撼彈。面對中國日益嚴苛的環保新規，台商短期雖影響不大，但長期如何調整產能因應，成為不得不思考的新課題。

中國大陸昆山市名為「昆山市兩減六治三提升專項行動領導小組公室」24日發出「全面停產緊急通知」官方文件，內容指出因水質監測數據較差，將對吳淞江部分流域所屬工業企業，自25日起到明年1月10日全面停產；到時視水質情況，決定是否延期。

官文文件附件中列出270家相關受影響企業，包括日月光、統一、捷安特、柏承、富士康、嘉聯益、研華、滬士電子、南寶樹脂等知名企業等。

儘管此次突如其來的全面停工事件，因影響層面太大而暫緩實施，使台商及當地企業暫時鬆了一口氣，但一紙通知即可要求全面停工，以及中國各省市環保意識抬頭及嚴格執行減排整治的動作，也讓企業經歷一場震撼教育。台商企業未來如何因應及集團布局的重新定位，成為不得不思考的議題。

台灣區電機電子工業同業公會9月底也曾公布「2017年中國大陸地區投資環境與風險調查」報告顯示，近年台商在大陸的經營面臨多重困境，除了經營成本攀升及政策法規快速變動等，尤其是嚴苛的環保新規，更讓台商叫苦連天。

統一企業表示，目前收到的消息是限制排放50%，對於生產計畫的確有些微影響，但是範圍並不大。對於市場銷售端的供應來說，產品都有一定的安全庫存量，且昆山附近有合肥、徐州、杭州、泰州等廠可以就近供應市場需求，因此在銷售層面上並沒有問題。

統一表示，河川是個大雜燴，工業、民生、農牧等汙染源很多，統一昆山廠為綜合食品廠，食品製造廢水處理相對單純。由於食品業以在地生產為主，中國大陸各地方都有一定的排放標準，統一從早期投資至今，在任何一個地方投資設廠都依當地規定設計，包括空污及廢水標準都是基本門檻，都在規範的標準內。

軟板廠商嘉聯益強調，這次限排並非首次，今年以來每月均有3到5日的限排廢水天數，由於前段製程可調度蘇州廠與台北廠因應，因此對財務與營運都不會有影響。

不過，近年來中國大陸日漸重視環保議題，後續也不排除擴大管制，嘉聯益未雨稠繆，在產能配置上已有相關調整。近期舉辦的現金增資主要用來擴產、購置營運所需廠房，產能擴充將規劃在台北，但後段不會產生廢水的製程仍會留在大陸；且由於產品發展輕薄短小，前後段製程運送已行之有年，走航空也沒問題。

至於是否考慮啟動新南向政策，嘉聯益評估，由於當地缺乏相關供應鏈與配套，雖有考慮但執行上確實會有困難。

另一家軟板廠台郡表示，昆山廠主要為後段製程，且配合當地法規並無廢水排污疑慮，營運不受影響。但面對大陸環保意識抬頭，台郡在產能布局上也會因應調整，明年度資本支出規劃新台幣94億元，預計用於擴充產能，主要將投資高雄廠區的前段製程，加上台灣人力品質較高且穩定，因此加碼投資台灣，高雄廠占總擴產比例的7成，昆山廠為3成。

台郡也認為，環保法規與經濟發展會取得平衡，台郡遵守法規，且已取得廢水執照，認為短、中期內都不會太大影響。1061226

延伸閱讀》昆山緊急停產令 台商反映無緩衝影響大

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