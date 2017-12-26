昆山停產令震撼 台商：思考調整產能

中國大陸昆山市以限制排污為名，行文要求270家企業全面停產，日月光、統一、捷安特、柏承、富士康都在名單中。雖後來緊急喊停，但也為台商投下一顆震撼彈。圖為富士康昆山廠板對板連接器母端生產區。（中央社檔案照片）