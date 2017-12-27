賴清德：生育率2030提高至1.4人 推私幼公共化[影]

行政院長賴清德（左2）27日在行政院出席2017賴院長年終記者會。中央社記者吳翊寧攝 106年12月27日

（中央社記者顧荃台北27日電）少子化問題日益嚴重，行政院長賴清德今天說，目標要讓生育率在2030年提高到1.4人，人口數不低於2000萬人；為達此目標，將推動私立幼兒園公共化，詳細政策明年農曆年後提出。





影片來源：行政院開麥啦 YouTube頻道

媒體追問幼兒園如何補助，賴清德舉台南市為例說，目前台南市公立幼兒園免學費，私立幼兒園給予每位孩童每年3萬元補助，至於明年度採私立幼兒園公共化，台南市政府估計，每位孩童一年補助約7萬到7萬5000元之間。



賴清德補充說明，若是台南市山上區、將軍區、北門區等地，經營成本可能沒那麼高，一年只需要補助3萬元、4萬元；如果在台南市永康等都會區成本較高，就要7萬到7萬5000元之間，尊重幼兒園的經營方式，所以比照非營利幼兒園的經營成本，每個城市不同。



他說，台南市這套計畫明年執行後，約有52%孩子進到這個計畫，他與教育部討論，教育部認為這套計畫可以在全國推動，至於經費多少？從何開始？還沒有結果，農曆年後會提完整計畫。



賴清德上午主持年終記者會時，進行一年重大政策回顧及未來展望，他說，明年將以「安居樂業」、「生生不息」、「均衡台灣」做為明年施政3大主軸。



在「生生不息」方面，賴清德表示，今年2月起65歲以上老人人口超過14歲以下幼年人口；2018年老人人口超過14%，邁入高齡社會，要是不採取措施，2056年就會降到2000萬人以下。



賴清德說，目前生育率約1.17人，目標定在2030年時要達到1.4人。具體政策上，針對零到2歲的幼兒，將會持續推動社區公共托育，也會檢討提出幼兒照顧津貼；對2歲到5歲兒童，將持續推動公立跟非營利幼兒園，並邀請私立幼兒園加入公共化政策。



賴清德指出，私幼公共化目標，是讓私立幼兒園比照公立幼兒園收費，政府給付標準會比照各地非營利幼兒園成本，加上5%獲利計算。



另外，賴清德說，將透過「外國專業人才延攬及僱用法」及「產業創新條例」，持續吸引新創人才和外國優秀人才；並規劃在明年訂定新的移民法規，從現在的「入出國及移民法」中獨立出來。



在「安居樂業」方面，賴清德說，經濟方面他將持續鬆綁法規、提高政府招商效率、促進投資；在治安方面，民眾最關心毒品氾濫問題，未來一年會加強鐵腕掃黑，全面性緝毒，法務部將建立全國毒品資料庫中心，並由檢、警、調、憲、海巡、海關等6大系統全面加強緝毒。



在「均衡台灣」方面，賴清德說，他有感於地方政府缺人缺錢，人口不斷流失的問題，行政院一定要重視。明年將有3大方向，包括財政支出重分配、啟動研議行政區重劃、以及地方創生。1061227





少子化問題日益嚴重，行政院長賴清德（圖）27日在行政院召開年終記者會表示，目標是要讓生育率在2030年提高到1.4人，人口數不低於2000萬人，為鼓勵生育，行政院之後也會提出私立幼兒園公共化政策。中央社記者吳翊寧攝 106年12月27日

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