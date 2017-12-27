/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 役政署桃園國際機場金元萱多益
>rss

辜嚴倬雲聲請停止處分 葉俊榮：繼續協商

發稿時間：2017/12/27 12:54

最新更新：2017/12/27 14:55

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
前婦聯會主委辜嚴倬雲27日表示，針對內政部做出撤換婦聯會主委的違法處分，已向法院聲請停止執行上開處分。內政部長葉俊榮（圖）回應，繼續按照程序協商。中央社記者謝佳璋攝 106年12月27日前婦聯會主委辜嚴倬雲27日表示，針對內政部做出撤換婦聯會主委的違法處分，已向法院聲請停止執行上開處分。內政部長葉俊榮（圖）回應，繼續按照程序協商。中央社記者謝佳璋攝 106年12月27日

（中央社記者謝佳珍、劉麗榮台北27日電）前婦聯會主委辜嚴倬雲今天表示，內政部違法撤換婦聯會主委，已向法院聲請停止執行處分。內政部長葉俊榮說，繼續按照程序協商，希望有合乎社會期待的結果。

辜嚴倬雲今天透過新聞稿指出，內政部22日做出撤換婦聯會主委的違法處分，為還原事實真相，避免再受任何污名化對待，已向法院聲請停止執行上開處分。

辜嚴倬雲表示，內政部及黨產會自今年7月開始，一再對媒體放話如果與婦聯會溝通不順利、如果婦聯會不簽訂行政契約，將即刻撤免辜嚴倬雲主委職務及凍結婦聯會所有資產。

她說，無論內政部撤免處分表面上所持的理由為何，其真正目的是在與黨產會聯手，欲藉由撤免辜嚴倬雲主委為手段，威逼婦聯會就範，簽署行政契約。內政部的處分，與其真正的目的無關，豈有合法之理？

葉俊榮中午在立法院內政委員會受訪指出，繼續按照程序來進行。現在婦聯會已選出新的主委，會繼續協商討論，希望有合乎社會期待的結果。

葉俊榮說，還是期待在合乎組織民主轉型、資產回歸國庫與接受公共監督的原則下，與婦聯會、黨產會協商出大家期待的結果。

婦聯會未能交代勞軍捐流向，內政部7月24日曾與婦聯會、不當黨產處理委員會達成共識，包括婦聯會捐出超過8成資產予政府協助社會公益、組織轉型成立公益基金、旗下各基金會引進一定比例政府代表及社會公正人士等。8月開始，三方展開細部協商，希望簽署行政契約確實履行，協商結果破局。

內政部22日祭出撤換主委辜嚴倬雲、副主委葉金鳳處分。婦聯會進行改選，由前立委雷倩當選主委，婦聯會表示，內部整合意見後，本週將開常委會討論是否簽訂行政契約，希望能再與內政部、黨產會協商。黨產會26日也表示，決定暫緩討論婦聯會是否為國民黨附隨組織，希望婦聯會能在最快時間內回應社會期待。1061227

延伸閱讀》辜嚴倬雲指不正當轉型正義 內政部：尊重

延伸閱讀》黨產會：暫緩討論婦聯會是否附隨組織

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污

台中高雄遊行串聯反空污

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

台灣杉遺世獨立之美

台灣杉遺世獨立之美

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污
台中高雄遊行串聯反空污
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP