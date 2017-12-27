/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 役政署桃園國際機場金元萱多益

俄聖彼得堡超市爆炸 10受傷

>rss

賴清德107年施政目標 提高生育率發展地方

發稿時間：2017/12/27 15:44

最新更新：2017/12/27 16:11

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
行政院長賴清德27日在行政院舉行年終記者會，親自說明上任以來的施政重點及未來展望。中央社記者吳翊寧攝 106年12月27日行政院長賴清德27日在行政院舉行年終記者會，親自說明上任以來的施政重點及未來展望。中央社記者吳翊寧攝 106年12月27日

（中央社記者顧荃台北27日電）行政院長賴清德今天宣示明年重大施政，因應少子化，將推動私幼公共化；平衡地方發展，將研擬行政區重劃及修訂財政收支劃分法，這將是繼財劃法西元1999年修法後，近20年來的首度翻修。

賴清德上午主持年終記者會時，進行一年重大政策回顧及未來展望，他說，明年將以「安居樂業」、「生生不息」、「均衡台灣」做為明年施政三大主軸。

在安居樂業方面，賴清德說，經濟上將持續鬆綁財經法規、提高政府招商效率、精進環評跟土地開發審議程序、促進民間投資；在治安上，民眾最關心毒品氾濫問題，未來一年會加強鐵腕掃黑，全面性緝毒，法務部將建立全國毒品資料庫中心，並由檢、警、調、憲、海巡、海關等六大系統全面加強緝毒。

在生生不息方面，賴清德指出，今年2月起，65歲以上老人人口超過14歲以下幼年人口；2018年老人人口超過14%，邁入高齡社會，要是不採取措施，2056年全台人口就會降到2000萬人以下。為因應此問題，行政院推出育人、攬才和移民三大策略。

賴清德表示，在育人上，生育率目前1.17人，目標在2030年時要達到1.4人；針對零歲到2歲的幼兒，將會持續推動社區公共托育，也會檢討提出幼兒照顧津貼；對2歲到5歲兒童，將持續推動公立跟非營利幼兒園，並擬定私立幼兒園公共化政策，讓私立幼兒園比照公立幼兒園收費，詳細政策將在明年農曆年後提出。

賴清德說，在攬才上，將持續透過「外國專業人才延攬及僱用法」優化外人來台就業環境，並且透過「產業創新條例」修正，吸引新創人才；在移民上，因為現在跟入出境管理一起規定在「入出國及移民法」中，台灣要有前瞻移民政策，應將移民政策獨立出來，希望明年能擬定新的移民法。

此外，賴清德有感於非直轄市的縣市有缺人、缺錢的問題，人口不斷流失，也提出三大方向，來達到平衡地方發展的目標。

賴清德說，一是明年開始將會審慎討論行政區重劃，解決直轄市跟非直轄市間，公務員同一職務卻不同職等的問題。二是開始規劃修正財政收支劃分法，可以給地方政府更多經費運用；第三則是「地方創生」，就是幫助地方以區域特色發展經濟，來留住年輕人。

現行行政區劃主要是依據憲法增修條文及地方制度法劃分，若行政院明年加以調整，將會是2014年直轄市增加為六都後的最大變革；財政收支劃分法上次修法是1999年，若行政院明年成功修法，也將會是近20年來的首度修法。1061227

影片來源：行政院開麥啦 YouTube頻道

延伸閱讀》均衡地方發展 賴清德：107年研議行政區重劃

延伸閱讀》賴清德：生育率2030提高至1.4人 推私幼公共化

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污

台中高雄遊行串聯反空污

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

台灣杉遺世獨立之美

台灣杉遺世獨立之美

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污
台中高雄遊行串聯反空污
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP