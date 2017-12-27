新護照誤植 前後任領務局長均降調[影]

外交部27日傍晚召開記者會，公布近日第二代晶片護照誤植風波相關行政責任處置，領務局長陳華玉將負起行政責任下台，調任其他職務；陳華玉在記者會現場面色凝重。中央社記者張皓安攝 106年12月27日

（中央社記者侯姿瑩台北27日電）第二代晶片護照內頁底圖誤植類似美國機場圖樣，外交部領事事務局昨天致歉。知情人士今天說，外交部稍晚將再舉行記者會宣布，領務局長陳華玉負起行政責任下台，調任其他職務。



外交部也發出採訪通知，晚間5時30分在外交部說明第二代晶片護照製發誤失行政責任處置，將由外交部發言人李憲章主持，外交部人事處長郭素卿及領務局副局長蔡幼文出席。



蔡幼文昨天表示，合作廠商中央印製廠負責圖稿設計人員是參照自己之前拍攝的桃園國際機場航廈照片為底設計，但為豐富構圖，參考網路圖片，卻被標示錯誤的圖片誤導，設計出與美國維吉尼亞州的華盛頓杜勒斯（Dulles）國際機場極相似的手繪圖。



這是新版護照內頁圖樣引發爭議後，外交部宣布的首波懲處名單。1061227



新護照誤植 前後任領務局長均降調



（中央社記者侯姿瑩台北27日電）第二代晶片護照內頁底圖誤植類似美國機場圖樣，外交部今天表示，已簽奉核定，領務局長陳華玉調降外交部參事，前領務局長、現任駐加拿大代表龔中誠調部辦事，即日起生效。



外交部傍晚舉行臨時記者會，說明第二代晶片護照製發誤失行政責任處置，由外交部發言人李憲章主持，外交部人事處長郭素卿、陳華玉與領務局副局長蔡幼文出席。



陳華玉說，領務局發行第二代晶片護照內頁圖片有疏失，造成社會大眾不滿，她表示歉意，將負行政責任，昨天向外交部長李大維自請處分，辭領務局長職務；陳華玉在記者會發表上述言論後，隨即離場。



李憲章表示，有關護照內頁機場圖樣誤植，經查陳華玉及龔中誠擔任領務局長期間負責推案，未善盡督導責任，應負起三級機關首長行政責任。



至於其他領務局人員懲處，郭素卿表示，這個案子作業歷時兩年，牽涉領務局護照組、行政組，目前正在釐清相關人員疏失，後續依公務人員考績法等相關規定儘速辦理。1061227





影片來源：中央社

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