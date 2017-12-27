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龔中誠：前後任局長各打50大板叫公平嗎

發稿時間：2017/12/27 22:55

最新更新：2017/12/27 23:31

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駐加拿大代表龔中誠接受中央社專訪，對於自己被調職處分，感到非常震驚和難以接受。圖為龔中誠出席7月渥太華舉行的台灣日活動。中央社記者胡玉立多倫多傳真　106年12月27日駐加拿大代表龔中誠接受中央社專訪，對於自己被調職處分，感到非常震驚和難以接受。圖為龔中誠出席7月渥太華舉行的台灣日活動。中央社記者胡玉立多倫多傳真　106年12月27日

（中央社記者胡玉立多倫多27日專電）因護照出包案被調職處分的駐加拿大代表龔中誠今天表示，他在凌晨接到電話告知，深感震驚，難以置信、難以接受。他說：「把前後任局長各打50大板，這叫公平嗎？」

龔中誠表示，他去年9月底就已離開領務局，當初在局長任內推動加強中華民國護照防偽功能，他以一介事務官身分盡責規劃，上頭也根本還沒有決定什麼時候要去執行。在他離開領務局一年多後，護照內容有什麼更改，他完全不知道，卻突然遭到如此處分。

他說：「把前後任局長各打50大板，這叫公平嗎？有符合比例原則嗎？」

龔中誠指出，他是在今天凌晨接到外交部電話「告知處分」，完全沒有給他機會去解釋。他擔任外交官30幾年，其實可以退了，但「我們要的是一個公道。這件事讓人非常寒心」。

龔中誠說，他在領務局任內第一個推動以信用卡支付規費，努力將政府形象提升。如今這件事充其量就是申誡或記過，但即使是這樣，其實他也很難接受。

他說：「現在的我，不知道該如何向加拿大友人解釋這樣一件我根本無法接受的事。」1061227

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