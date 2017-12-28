/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 周子瑜註冊率跨年役政署

足球傳奇維阿闖政壇 當選賴比瑞亞總統

>rss

婦聯會願簽備忘錄 內政部29日公布內容

發稿時間：2017/12/28 21:26

最新更新：2017/12/28 21:45

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
婦聯會28日下午召開常務委員會議，決議通過與內政部簽署備忘錄，但簽署內容、條件29日公布。中央社記者徐肇昌攝　106年12月28日婦聯會28日下午召開常務委員會議，決議通過與內政部簽署備忘錄，但簽署內容、條件29日公布。中央社記者徐肇昌攝　106年12月28日

（中央社記者劉麗榮台北28日電）中華民國婦女聯合會律師張菀萱今天表示，婦聯會下午召開常委會，決議通過與內政部簽署備忘錄，但簽署內容、條件明天公布；內政部明天也將舉行記者會說明。

新任婦聯會主任委員雷倩傍晚6時30分左右離開婦聯會，大批媒體在外守候，雷倩搖下車窗對媒體表示，「現在無法說明，我要去內政部報告。」

張菀萱晚間接受中央社記者訪問表示，婦聯會下午會議中通過決議要與內政部簽署備忘錄，會議結束後，由她和另一名律師陪雷倩一同會見內政部長葉俊榮說明會議結果，雙方研議備忘錄文本細節。

婦聯會堅持政府不得對旗下相關基金會進行公共監督，22日決定不簽行政契約，婦聯會與內政部、不當黨產處理委員會超過3個月協商宣告破局。

簽備忘錄是否代表行政契約條件、方案都已談妥？張菀萱表示，大致方向已談妥才會簽備忘錄，代表婦聯會有意願簽行政契約，至於條件、方案是什麼，明天公布。

內政部沒任何回應，僅透過發言人室表示，明天下午會舉行記者會對外說明。

婦聯會未能交代勞軍捐流向，內政部7月24日曾與婦聯會、黨產會達成共識，包括婦聯會捐出超過8成資產予政府協助社會公益、組織轉型成立公益基金、旗下各基金會引進一定比例政府代表及社會公正人士等。8月開始，三方展開細部協商，希望簽署行政契約確實履行，協商結果破局。

內政部22日祭出撤換婦聯會主委辜嚴倬雲、副主委葉金鳳。婦聯會隨後改選，由雷倩當選主委，婦聯會希望能再與內政部、黨產會協商。

黨產會26日表示，決定暫緩討論婦聯會是否為中國國民黨附隨組織，希望婦聯會能在最快時間內回應社會期待。1061228

延伸閱讀》葉俊榮：盼婦聯會擺脫內部困難達成協議

延伸閱讀》婦聯會成立67載 勞軍捐流向爭議焦點

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
關鍵字： 婦聯會雷倩
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污

台中高雄遊行串聯反空污

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

台灣杉遺世獨立之美

台灣杉遺世獨立之美

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污
台中高雄遊行串聯反空污
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP