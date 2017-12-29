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關鍵字： 周子瑜鹿窟事件註冊率跨年
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蔡總統媒體年終茶敘 勞基法修法將成焦點[影]

發稿時間：2017/12/29 14:26

最新更新：2017/12/29 16:19

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總統蔡英文（圖）、副總統陳建仁29日在中科院，與媒體茶敘時發表談話。中央社記者吳家昇攝 106年12月29日總統蔡英文（圖）、副總統陳建仁29日在中科院，與媒體茶敘時發表談話。中央社記者吳家昇攝 106年12月29日

（中央社記者葉素萍桃園29日電）總統蔡英文、副總統陳建仁今天下午赴桃園龍潭參訪中科院研發展示館，了解國防自主研發成果並與媒體進行年終茶敘，預期媒體將聚焦在勞基法修法爭議、共機擾台等議題。

【直播】2017總統府年終媒體茶敘

中央社新聞粉絲團貼上了 2017年12月28日


【直播】2017總統府年終媒體茶敘part2

中央社新聞粉絲團貼上了 2017年12月28日



總統府發言人林鶴明說，這次年終茶敘移師中科院一方面是讓媒體了解台灣國防自主研發能量，也展現蔡總統對國防自主的重視，今天茶敘中外媒體有近150人參加，擠爆中科院國際會議廳。

位於桃園龍潭龍園研究園區的中科院研發展示館，是全國第一座專屬介紹自主研發國防武器為主的展示館，今年3月開幕啟用。

中科院研發展示館設有火力攻擊區、軍事化學區、模擬體驗區、飛彈系統區等展區，現場有戰鬥模擬系統體驗、台灣自主研發的雄風三型超音速反艦飛彈、5G通訊系統、無人機、反登陸作戰武器等研發成果展現。

總統蔡英文、副總統陳建仁下午參訪完中科院研發展示館，下午3時將與媒體年終茶敘；茶敘開放媒體提問，預料媒體將聚焦勞動基準法修法爭議、內閣改組傳聞、兩岸關係、國防自主等議題。1061229

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