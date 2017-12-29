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台股萬點封關創歷史紀錄 全年漲15%

發稿時間：2017/12/29 13:40

最新更新：2017/12/29 14:49

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台北股市29日收盤上漲75.22點，為10642.86點，漲幅0.71%，成交金額新台幣1089.06億元；收盤創下史上首見封關日站上萬點紀錄。中央社記者董俊志攝　106年12月29日台北股市29日收盤上漲75.22點，為10642.86點，漲幅0.71%，成交金額新台幣1089.06億元；收盤創下史上首見封關日站上萬點紀錄。中央社記者董俊志攝　106年12月29日

（中央社記者吳家豪台北29日電）受新台幣早盤大幅升值、蘋概股回穩等因素激勵，台股今天首度在萬點之上封關，但季線得而復失；投顧認為，元旦後外資歸隊，加上新台幣近期強勢，指數短線反彈格局有望延續。

台股加權指數今天在蘋概股回穩、原物料及傳產股龍頭撐盤表現下，盤中一度大漲92點，但突破季線約10646點後面臨反壓，尾盤買方大單敲進，指數終場收在10642.86點，上漲75.22點，漲幅0.71%，成交值新台幣1089.06億元。電子股漲0.85%，金融股漲0.19%。

蘋果公司（Apple）股價重挫一日後回穩，帶動蘋概股跌深反彈，外資轉賣為買的權值電子股鴻海今天續揚0.95%、收95.2元；台積電帶量長紅，大漲1.55%、收229.5元；大立光盤中震盪翻黑，終場下跌0.5%、收4020元，守住4000元整數關卡。

傳產股台塑、南亞分別上漲1.86%、0.91%，原物料族群的台化、台苯也大漲2.49%、1.57%。

金融股漲跌互見，富邦金跌0.2%、收50.7元；國泰金跌0.56%、收53.5元；兆豐金漲0.42%、收24.05元；中信金漲1.23%、收20.5元。

國泰證期今天表示，面臨元旦長假，外資操作仍相對保守，市場上假期前觀望氣氛仍重，但量能已緩步回升，預期台股指數有望持續震盪向上，後續等待元旦後外資歸隊，加上新台幣近期強勢影響，外資回籠有望轉為偏多操作，短線指數反彈格局有望延續。1061229

台股連續萬點156天 股民平均帳上賺131萬

（中央社記者田裕斌台北29日電）台股今天亮麗封關，在外資大幅買超、散戶股民回籠下，指數創下首度在萬點之上封關的紀錄，並連續站上萬點達156天，平均每位股民帳上獲利近新台幣131萬元。

台股去年底以9253.50點封關，今年以來一路上攻，5月23日正式站穩萬點，展開萬點之旅，至今已連續156個交易日站在萬點之上，並在11月22日創下今年最高點10882.65點；不過在11月底起受到蘋果（Apple）新機銷售不如預期、外資獲利入袋賣壓湧現影響，指數出現較明顯的回檔，不過封關前擺尾，今年以來仍上漲1389.36點。

台股除了創下首度在萬點之上封關的紀錄之外，今年量能也在散戶回籠下有明顯增加，加上當沖交易稅率減半，台股今年日均量確定站穩新台幣1000億元以上，比起去年日均量775.19億元大幅成長達3成。

根據台灣證券交易所統計，由於台股今年以來大漲1389.36點，漲幅達15%，市值也從去年底的27.25兆元膨脹至31.32兆元，若以12月22日有交易人數310萬5176人計算，今年每位股民帳面資產平均增加130.99萬元。1061229

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