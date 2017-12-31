北市跨年晚會 同步三階段交管

「2018臺北最High新年城」跨年晚會倒數計時中! 為因應活動人潮，31日晚上市府周邊道路實施交通管制，包括汽機車、自行車、youbike都不能進到會場周邊喔！幾個管制重點報你知：(1) 為了搭舞台，市府路及新仁愛路自25日起三階段交管...