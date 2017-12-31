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關鍵字： 跨年謝金燕國道路況Rain
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北市跨年晚會 同步三階段交管

發稿時間：2017/12/31 10:14

最新更新：2017/12/31 10:57

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「台北最HIGH新年城-2018跨年晚會」於31日晚間7時登場，交通警察大隊表示，預計活動將吸引數十萬人次參與，晚間將實施三階段交通管制。（圖取自台北最HIGH新年城-2018跨年晚會網頁www.newyear2018.taipei）「台北最HIGH新年城-2018跨年晚會」於31日晚間7時登場，交通警察大隊表示，預計活動將吸引數十萬人次參與，晚間將實施三階段交通管制。（圖取自台北最HIGH新年城-2018跨年晚會網頁www.newyear2018.taipei）

（中央社記者黃麗芸台北31日電）台北市警察局交通警察大隊表示，台北市政府2018年跨年晚會今晚登場，為因應大批人潮湧入信義區，今天晚間將實施三階段交通管制，提醒民眾和用路人留意。

「台北最HIGH新年城-2018跨年晚會」於今晚7時至明年1月1日凌晨1時舉行，交通警察大隊表示，預計活動將吸引數十萬人次參與，晚間將同步祭出三階段交通維持暨管制計畫，以維護活動交通秩序與安全。

首先，第一階段為今晚7時至8時，管制範圍北起忠孝東路五段、南至信義路五段、東至松仁路、西至逸仙路的區塊內；其次，今晚8時至10時，管制範圍北起擴大至忠孝東路四段，東西南向則同第一階段。

最後階段則為今晚10時至1月1日凌晨3時，管制範圍大幅擴至北起忠孝東路四段和五段、南至莊敬路和松仁路、西至光復南路、東則至松德路。

交通警察大隊提醒，駕駛人若要行經上述管制區周邊道路時，請減速慢行或提前改道行駛。

此外，管制期間建議可改道行駛路線，包括「東西向車流」可改道行駛民權東（西）路、南京東（西）路、八德路、市民大道或和平東（西）路；「南北向車流」則建議改道行駛建國南（北）路、復興南（北）路、敦化南（北）路或松山路。

交通警察大隊指出，今晚8時起，基隆路車行地下道將作為緊急應變通道，僅長隧道南往北方向開放通行，且今晚10時後全面管制進出。

同時，高架道路今晚10時起也將實施管制，包括行經環東、堤頂大道車輛，下基隆路匝道管制，車輛於正氣橋改往西行駛市民高架道路；基隆高架道路南往北車輛提前於基隆／敦化匝道下平面道路，基隆／樂業匝道管制。

交通警察大隊說，信義快速道路入北市方向，僅可右轉松德路，左轉市府路方向進行管制；市民高架道路西往東下市民／光復匝道的車輛，於市民大道／光復南路口平面禁止右轉光復南路。1061231

「2018臺北最High新年城」跨年晚會倒數計時中! 為因應活動人潮，31日晚上市府周邊道路實施交通管制，包括汽機車、自行車、youbike都不能進到會場周邊喔！幾個管制重點報你知：(1) 為了搭舞台，市府路及新仁愛路自25日起三階段交管...

Posted by 臺北最High新年城 on Thursday, December 21, 2017



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