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二代晶片護照出包納稅人損失 外交部道歉

發稿時間：2017/12/31 11:23

最新更新：2017/12/31 11:54

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日前網友發現第二代晶片護照誤植美國華府杜勒斯機場圖樣，外交部領事事務局決定將第一批新版護照20萬本全數回收，另由中央印製廠重新設計桃園機場圖樣重印。（中央社檔案照片）日前網友發現第二代晶片護照誤植美國華府杜勒斯機場圖樣，外交部領事事務局決定將第一批新版護照20萬本全數回收，另由中央印製廠重新設計桃園機場圖樣重印。（中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃台北31日電）第二代晶片護照內頁底圖誤植類似美國機場圖樣，外交部今天發布新聞稿表示，對於社會連日來的關切與指教，均虛心接受並深切檢討，對因此造成納稅人的損失表達深摯歉意。

外交部表示，為印製護照，採購現行版晶片護照65萬本與第二代晶片護照55萬本，共計120萬本，於今年7月間由中央印製廠得標，決標金額約新台幣4.8億元；其中，55萬本為第二代晶片護照約2.2億元。

外交部說，相關資訊均公告於政府電子採購網，屬公開資訊，外交部無意隱瞞。外交部將嚴格檢討本案相關處置流程，做為日後精進業務的參考，並將以嚴謹及負責任的態度妥善處理善後事宜。

第二代晶片護照誤植類似美國華府杜勒斯機場圖樣，日前經網友發現後，外交部領事事務局決定將第一批新版護照20萬本全部回收，另由中央印製廠重新設計桃園機場圖樣並重印。

外交部昨天澄清，採購55萬本新版晶片護照，分批取得，目前都未付款，並沒有外傳所謂印製75萬本護照，造成損失新台幣3億元的情形。1061231

延伸閱讀》新護照誤植 外交部：會有第二波懲處

延伸閱讀》修內頁圖樣 新版護照擬明年2月重新發行

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