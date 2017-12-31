油價調漲 中油汽柴油各漲3角4角

受到國際油價上漲影響，中油31日宣布，元旦凌晨零時起，汽油調漲3角、柴油調漲4角。（中央社檔案照片）

（中央社記者朱則瑋台北31日電）中油今天宣布，據浮動油價機制，明天凌晨零時起，國內各式汽油、柴油分別調漲新台幣3角、4角，調整後零售價均創2014年12月以來新高；其中，95無鉛更突破28元大關。



中油今天宣布調漲油價，調整後零售價92無鉛汽油每公升26.7元、95無鉛汽油28.2元、98無鉛汽油30.2元，超級柴油24.6元。



這週中油原油指標7D3B週均價為每桶64.46美元，比上週62.45美元上漲2.01美元，新台幣兌美元匯率升值0.080元，國內油價依公式計算調幅為2.35%。



中油表示，受到北海Forties原油生產線所屬油管系統減半供油，加上利比亞油管發生爆炸事件影響，導致油價呈現上漲走勢，至於後續油價是否會持續上漲，仍需觀察國際情勢而定。1061231