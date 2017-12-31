北市佳德鳳梨酥騎樓遭汽車衝撞 釀9傷[更新]

台北市南京東路一處知名鳳梨酥店家，31日下午近3時遭一輛銀色自小客車衝撞騎樓，現場多名排隊購物民眾遭撞傷，肇事原因待查。（民眾提供）中央社記者黃麗芸傳真 106年12月31日

（中央社記者黃麗芸台北31日電）台北市松山區南京東路五段上的佳德鳳梨酥店家，今天下午2時55分左右遭一輛銀色賓士衝撞騎樓，現場不少排隊購物民眾遭撞傷，目前有9名傷者送醫治療，肇事原因待查。



台北市消防局今天下午2時55分接獲通報，南京東路五段附近的佳德鳳梨酥店家遭一輛自小客車衝撞騎樓，隨即派員及救護車前往救援。



由於事發時有許多民眾在店家前排隊購物，失控車輛也撞傷不少民眾，造成5女、4男輕傷，送醫救治，警方也到場調查肇事原因。1061231



老翁駕名車暴衝 佳德鳳梨酥騎樓9人傷



（中央社記者黃麗芸台北31日電）現年77歲的李姓老翁今天下午駕駛一輛銀色賓士汽車發生暴衝事件，車輛衝撞進北市南京東路五段的知名佳德鳳梨酥店家騎樓，造成5女、4男受傷，分送4間醫院治療。



台北市消防局今天下午2時55分接獲通報，南京東路五段附近的佳德鳳梨酥店家遭一輛自小客車衝撞騎樓，由於當下有許多民眾正在店家前排隊購物，造成多人受傷，緊急派員及救護車前往救援。



現場可見賓士車駕駛座前方嚴重毀損，路上盆栽和建物管線也都遭撞倒、撞斷，事發突然，造成5女、4男受傷，其中1人昏迷（有生命跡象）、8人輕傷。



9名傷者分別送往三軍總醫院、三軍總醫院松山分院、台北醫學大學附設醫院和國泰醫院治療。



由於肇事汽車現場也撞擊到瓦斯管線，瓦斯公司也立即進行止漏作業，現場無危險疑慮。



警方調查，肇事駕駛為77歲李姓老翁，他供稱自己當時是倒車向後行駛，要再轉向往前行駛時就發生暴衝，但實際肇事原因，仍有待警方調查釐清。1061231