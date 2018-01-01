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誤闖教室水獺死亡 北市動物園解剖中

發稿時間：2018/01/01 14:10

最新更新：2018/01/01 14:50

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金門縣政府建設處農林科長鐘立偉證實，日前誤闖金湖鎮柏村國小教室並躲進置物櫃裡的歐亞水獺已在1日死亡。（柏村國小提供）金門縣政府建設處農林科長鐘立偉證實，日前誤闖金湖鎮柏村國小教室並躲進置物櫃裡的歐亞水獺已在1日死亡。（柏村國小提供）

（中央社記者黃慧敏金門縣1日電）金門縣政府建設處農林科長鐘立偉今天證實，去年12月29日誤闖金湖鎮柏村國小教室的歐亞水獺，已在今天死亡，台北市立動物園現正解剖了解死因中。

這隻歐亞水獺是去年12月29日誤闖金湖鎮柏村國小自然教室並躲藏在儲物櫃中，經縣府、金門國家公園管理處及金門縣野生動物救援暨保育協會獸醫捕捉。由於水獺頭部受傷嚴重，經評估當晚送台北市立動物園進行診療。

北市動物園檢傷結果指出，一般成年雄性歐亞水獺體重約6公斤，這隻疑遭野狗咬傷水獺體重僅4.4公斤，體型偏瘦。身上有多處傷口，嚴重脫水及感染，頭部傷口有蜂窩性組織炎，深入皮下大面積化膿。

動物園對水獺輸液、施打抗生素和清創等處理，並進行犬瘟熱及狂犬病病毒篩檢，結果為陰性。當天下午4時左右完成手術，水獺情況穩定，並在當晚進食。

金門縣政府建設處農林科原本計劃在水獺恢復健康後送回金門野放，沒想到今天傳出死亡消息。1070101

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