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跨年數據傳輸爆量 倒數前後10分鐘飆升

發稿時間：2018/01/01 15:27

最新更新：2018/01/01 15:54

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跨年全台數據傳輸量大爆炸，根據電信業者統計，2017年最後一天，數據傳輸量較2016年成長逾倍，跨年前後10分鐘更是垂直飆升。圖為民眾參與跨年晚會。（中央社檔案照片）跨年全台數據傳輸量大爆炸，根據電信業者統計，2017年最後一天，數據傳輸量較2016年成長逾倍，跨年前後10分鐘更是垂直飆升。圖為民眾參與跨年晚會。（中央社檔案照片）

（中央社記者田裕斌台北1日電）跨年全台數據傳輸量大爆炸，根據電信業者統計，2017年最後一天，數據傳輸量較2016年成長逾倍，其中台哥大4G使用量成長近2倍。跨年前後10分鐘更是垂直飆升。

遠傳電信表示，昨天動員近200位工程人員在台北市政府、新北歡樂耶誕城、麗寶樂園、高雄夢時代、台南跨年活動等全台人潮聚集的區城，執行跨年訊務疏通作業。根據統計，2017年12月31日全日的數據傳輸量較2016年成長141%，而跨年數據傳輸量的最高峰時段（1月1日0時至1時），也較前一年成長146%。

台灣大哥大指出，2017年跨年夜4G數據使用量較2016年跨年夜成長近2倍，尤其是myVideo直播2018台北跨年晚會，也刷新前一年100萬人次的吸睛佳績，單日累積締造140萬人次的觀賞紀錄。

台灣大統計，與2016年的跨年夜相比，4G數據使用量大幅成長近2倍，尤其跨年前後的10分鐘，數據使用量呈現垂直飆升，台北信義區的跨年熱區網路流量成長約75%，分析應該和許多民眾大量使用社群網站直播功能，或透過通訊軟體等向親朋好友拜年有關，一舉衝高跨年夜的網路數據使用量，顯示行動通訊用戶的拜年習慣進入成熟階段。

中華電信統計，因應全區跨年活動大量人潮通信需求，在全台灣活動場域，增設超過300部最新型高效能基地台，活動期間各地行動寬頻總流量相較2016年增加30%至50%。1070101

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