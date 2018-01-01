1月桶裝瓦斯凍漲 天然氣調降2.55%

發稿時間：2018/01/01 17:18
最新更新：2018/01/01 17:30
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（中央社記者邱柏勝台北1日電）中油公司宣布，自2日凌晨零時起，1月份國內家用液化石油氣（桶裝瓦斯）因未達最少調價金額，不予調漲；天然氣價格則平均調降2.55%，每戶約省8.1元至12.15元。中油公司表示，1月份液化石油氣國際合約價格（CP）與106年12月相同，海運費微幅上漲，新台幣微幅升值，依計價公式計算結果每公斤應調漲新台幣0.2元，因未達最少調價金額每公斤0.25元，故1月價格不予調漲。不過，該價格仍是2015年1月以來近3年高點。至於天然氣價格部分，依據政府核定天然氣價格公式計算，自107年1月2日起平均調降2.55%。其中公用天然氣事業NG（1）每立方公尺調降0.27元，以家庭用戶每月平均用量約30至45立方公尺計算，每月減少約8.1元至12.15元。各項液化石油氣、天然氣產品價格，可參考中油全球資訊網公告牌價表。1070101延伸閱讀》107年多項新制元旦上路 攸關權益不可不知
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