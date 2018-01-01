跨年北捷日輸運量 259.4萬人次

台北市跨年晚會12月31日晚間盛大登場，大批民眾前往參與，一同迎接2018年到來，1日凌晨散場人潮湧入捷運市政府站，站內萬頭攢動。中央社記者吳翊寧攝 107年1月1日

（中央社記者梁珮綺台北1日電）台北捷運公司今天公布昨天上午6時至今天上午6時總運量，為259.4萬餘人次，較去年的264萬餘人次少，不過，跨年晚會附近的4個捷運站，運量增加。



台北捷運公司今天公布跨年輸運數字，從昨天上午6時至今天凌晨2時，接近跨年晚會的捷運市政府站、國父紀念館站、台北101／世貿站及象山站，出站運量為37.1萬人次，較前次跨年同時段增加3.1萬人次。



北捷也指出，105年12月31日為週六，為連續假期第一天，輸運的264萬餘人次中包含返鄉人次，106年12月31日為週日，為連續假第2天，且106年12月週日平均運量也比12月週六少28.5萬人次。



配合跨年晚會活動，北捷動員1400名支援人力，投入引導輸運行列。1070101





台北市跨年晚會12月31日晚間盛大登場，吸引大批民眾到場喜迎新年，不過1日凌晨散場人潮瞬間湧入捷運市政府站，擠爆站內月台。中央社記者吳翊寧攝 107年1月1日

許多民眾12月31日晚間參加台北市政府舉行的跨年晚會，迎接2018年到來，大批散場人潮1日凌晨將捷運市政府站擠得水洩不通。中央社記者吳翊寧攝 107年1月1日

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