總統：目標幸福共好 帶頭建設提高所得

總統蔡英文（右3）1日在新北市參加「賀聖宮」安座落成儀式時表示，新的一年充滿希望與朝氣，將加速振興經濟與重大建設，「幸福共好」是今年的目標。中央社記者黃旭昇新北市攝 107年1月1日

（中央社記者黃旭昇新北1日電）總統蔡英文今天參加新北五股賀聖宮安座落成儀式時表示，今年目標「幸福共好」，政府帶頭加速振興經濟與重大建設，以提高國民所得，同時提高基本工資，並幫軍公教人員加薪。



麗寶機構董事長吳寶田為妻子王美雲圓夢，捨棄總銷售額可達數億元的住宅案，在新北市五股洲子洋重劃區新五路興建玄天上帝宮廟賀聖宮。



蔡總統今天上午應邀參加安座落成儀式，入殿參拜並致贈「賀聖佑民」匾額，她致詞時表示，今年的「幸福共好」目標，要給人民好的生活，這很不簡單也很重要，她有信心，也拜託大家繼續相挺支持，同時祝福賀聖宮香火鼎盛、國泰民安、風調雨順。



蔡總統表示，去年的經濟成長不錯，今年政府除了帶頭投資與建設，也希望提高國民所得，因此，提高基本工資，也會幫軍公教加薪。



吳寶田與妻子王美雲都是虔誠的玄天上帝信徒，吳寶田表示，供奉自己虔誠膜拜的玄天上帝，為宗教界盡力。蔡總統也推崇吳寶田夫婦致力於幫助弱勢，投身公益。



賀聖宮人員提供資料顯示，賀聖宮於西元2014年正月開工，興建地上8樓、地下3樓建物，造價約新台幣10億元。賀聖宮除供奉主祀神明玄天上帝，也有香客大樓，可供200名信徒進香入住。



立法院長蘇嘉全、前台北縣長周錫瑋與前內政部長李鴻源、許多立委都參加揭牌儀式。新北市長朱立倫在蔡總統離開之後，也到賀聖宮參拜，期勉大家一起拚經濟。1070101





麗寶機構董事長吳寶田為妻子圓夢，在新北市五股洲子洋重劃區興建玄天上帝宮廟「賀聖宮」。總統蔡英文（中）1日上午特別參加揭牌典禮並入殿參拜。中央社記者黃旭昇新北市攝 107年1月1日

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