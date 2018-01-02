前飛官：空情全面掌握 憂制空戰略保守

中共解放軍10架戰機2017年7月20日進行遠海長航，國防部首次發布2張由空軍拍攝的中共轟6K軍機照片。（資料照片）中央社 107年1月2日

共機擾台專題（中央社記者林克倫台北2日電）中共解放軍軍機近月來頻繁進行遠海長航訓練，我退役空軍飛官認為，共軍進行防禦性前出第一島鏈演練，距成熟尚有一段時間；應憂慮者反而是我方制空權戰略太保守，顯得示弱。



對於共機遠航，國軍能否全程掌握。曾擔任第一個IDF中隊中隊長、飛過F-104與幻象2000的退役飛官，現任國防大學技術級助理教授王長河指出，國軍對台灣周邊的空中動態，全掌握得一清二楚，且空軍是24小時日夜備戰，這點國人真的不用擔心。



台灣資深媒體人、中共解放軍專家亓樂義也指出，裝設在新竹樂山的鋪路爪長程預警雷達，偵搜範圍遠達3300公里、直達新疆；且200公里內的超低空巡弋飛彈與無人飛行器都可偵獲，「更何況是戰機，這絕對沒問題。」





中共解放軍2018年起的遠海長航訓練將更頻密，且訓練課目將更複雜。圖為國防部公布的2017年國防報告書圖表。（資料照片）中央社 107年1月2日

中共空軍戰機近年頻出第一島鏈演訓，目的是實現由「國土防空型」轉向「攻防兼備型」戰略，而從昔日的陸上空軍轉為「海疆」空軍，將對戰機飛行員帶來何種挑戰？



王長河從自身經驗指出，陸地與海上的視覺差異在於，陸地上有山川河流與地平線等地理座標可做方位判準，但在海上是「海天一色、星空與燈火一同」，沒飛過者對判斷高度會產生疑慮。



另一挑戰是戰機。王長河以繞島長航為例指出，不論從巴士海峽或宮古海峽前出第一島鏈進入西太平洋後，有危安顧慮，若共軍戰機出現問題，「實際上並無備降機場，這是一個十分冒險的訓練行動。」



再進階則是低空與夜間飛行。王長河表示，戰機在海上長時間飛行會有結鹽問題，易對機械造成影響；超低空飛行會受海浪影響，而夜間飛行則有目視易生錯覺等問題，這些因素都需要長期訓練方能逐一解決。



目前共機前出島鏈遠訓仍在雲層以上的高空域。王長河認為，共軍是在做「防禦性的前出」，而非攻擊性前出；亦即，解放軍目前是在試探、在嘗試，「我覺得距離成熟還有一陣子！」



但這不代表我方就能輕敵鬆懈。王長河說，從共軍的遠海長航訓練看，也展現出一股自信；若跟昔日作對比，背後是中共整體軍力大幅提升後產生的自信。



在過去，共機進行海上訓練都會先派遣漁船至海上定點待命，目的是讓戰機識別與確認海上方位。王長河指出，以前最多是數架戰機逼臨海峽中線，現在前出島鏈則是太空有北斗衛星作導航定位，海上有軍艦作護航，並採取護航、轟炸、預警等多機編隊，完全是兩個不同時空環境。



再以海峽中線為例，王長河指出，昔日共軍飛行員很清楚，越過中線會有被擊落風險，都抱著忐忑不安的心情在飛行；但現在共軍也清楚明白，台灣戰機不會先開火、不敢先打，「那我還擔心、怕您嗎？」



對於共機頻繁進出第一島鏈，我方應如何看待？王長河套用中共「實戰化」的訓練詞彙表示，共軍自己也給了國軍一個目標，「這是一個練靶的機會」，就是讓我們軍隊有事情做，有一個很明確的假想目標。



儘管戰事真正發生時，不存在任何機艦可自由進出釣魚台海域與巴士海峽的可能性。但作為出身自「漢賊不兩立」年代的退役飛官，王長河還是認為，我方仍謹守在「戰術防禦型」空軍，限制自己在一畝三分地的空域裡頭轉、沒有跳出去，會顯得我方「示弱」。1070102



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