/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 日圓元大銀行王炳忠五月天
>rss

前飛官：空情全面掌握 憂制空戰略保守

發稿時間：2018/01/02 09:01

最新更新：2018/01/02 09:55

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
中共解放軍10架戰機2017年7月20日進行遠海長航，國防部首次發布2張由空軍拍攝的中共轟6K軍機照片。（資料照片）中央社　107年1月2日中共解放軍10架戰機2017年7月20日進行遠海長航，國防部首次發布2張由空軍拍攝的中共轟6K軍機照片。（資料照片）中央社　107年1月2日

共機擾台專題（中央社記者林克倫台北2日電）中共解放軍軍機近月來頻繁進行遠海長航訓練，我退役空軍飛官認為，共軍進行防禦性前出第一島鏈演練，距成熟尚有一段時間；應憂慮者反而是我方制空權戰略太保守，顯得示弱。

對於共機遠航，國軍能否全程掌握。曾擔任第一個IDF中隊中隊長、飛過F-104與幻象2000的退役飛官，現任國防大學技術級助理教授王長河指出，國軍對台灣周邊的空中動態，全掌握得一清二楚，且空軍是24小時日夜備戰，這點國人真的不用擔心。

台灣資深媒體人、中共解放軍專家亓樂義也指出，裝設在新竹樂山的鋪路爪長程預警雷達，偵搜範圍遠達3300公里、直達新疆；且200公里內的超低空巡弋飛彈與無人飛行器都可偵獲，「更何況是戰機，這絕對沒問題。」

zoom in 中共解放軍2018年起的遠海長航訓練將更頻密，且訓練課目將更複雜。圖為國防部公布的2017年國防報告書圖表。（資料照片）中央社　107年1月2日中共解放軍2018年起的遠海長航訓練將更頻密，且訓練課目將更複雜。圖為國防部公布的2017年國防報告書圖表。（資料照片）中央社　107年1月2日

中共空軍戰機近年頻出第一島鏈演訓，目的是實現由「國土防空型」轉向「攻防兼備型」戰略，而從昔日的陸上空軍轉為「海疆」空軍，將對戰機飛行員帶來何種挑戰？

王長河從自身經驗指出，陸地與海上的視覺差異在於，陸地上有山川河流與地平線等地理座標可做方位判準，但在海上是「海天一色、星空與燈火一同」，沒飛過者對判斷高度會產生疑慮。

另一挑戰是戰機。王長河以繞島長航為例指出，不論從巴士海峽或宮古海峽前出第一島鏈進入西太平洋後，有危安顧慮，若共軍戰機出現問題，「實際上並無備降機場，這是一個十分冒險的訓練行動。」

再進階則是低空與夜間飛行。王長河表示，戰機在海上長時間飛行會有結鹽問題，易對機械造成影響；超低空飛行會受海浪影響，而夜間飛行則有目視易生錯覺等問題，這些因素都需要長期訓練方能逐一解決。

目前共機前出島鏈遠訓仍在雲層以上的高空域。王長河認為，共軍是在做「防禦性的前出」，而非攻擊性前出；亦即，解放軍目前是在試探、在嘗試，「我覺得距離成熟還有一陣子！」

但這不代表我方就能輕敵鬆懈。王長河說，從共軍的遠海長航訓練看，也展現出一股自信；若跟昔日作對比，背後是中共整體軍力大幅提升後產生的自信。

在過去，共機進行海上訓練都會先派遣漁船至海上定點待命，目的是讓戰機識別與確認海上方位。王長河指出，以前最多是數架戰機逼臨海峽中線，現在前出島鏈則是太空有北斗衛星作導航定位，海上有軍艦作護航，並採取護航、轟炸、預警等多機編隊，完全是兩個不同時空環境。

再以海峽中線為例，王長河指出，昔日共軍飛行員很清楚，越過中線會有被擊落風險，都抱著忐忑不安的心情在飛行；但現在共軍也清楚明白，台灣戰機不會先開火、不敢先打，「那我還擔心、怕您嗎？」

對於共機頻繁進出第一島鏈，我方應如何看待？王長河套用中共「實戰化」的訓練詞彙表示，共軍自己也給了國軍一個目標，「這是一個練靶的機會」，就是讓我們軍隊有事情做，有一個很明確的假想目標。

儘管戰事真正發生時，不存在任何機艦可自由進出釣魚台海域與巴士海峽的可能性。但作為出身自「漢賊不兩立」年代的退役飛官，王長河還是認為，我方仍謹守在「戰術防禦型」空軍，限制自己在一畝三分地的空域裡頭轉、沒有跳出去，會顯得我方「示弱」。1070102

延伸閱讀》專家看點：未來共軍海空協同演練更頻密

延伸閱讀》共機擾台故障迫降救不救？專家建議兵推做好準備

延伸閱讀》共機擾台 專家：針對美日高於台灣

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
關鍵字： 共機空軍
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
2018跨年煙火秀

2018跨年煙火秀

迎接2018 跨年High翻天

迎接2018 跨年High翻天

台中高雄遊行串聯反空污

台中高雄遊行串聯反空污

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
2018跨年煙火秀
2018跨年煙火秀
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP