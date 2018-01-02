新護照補救防偽貼紙 外交部籲勿撕除

55萬本第二代晶片護照內頁底圖誤植類似美國機場圖樣，外交部將印製防偽貼紙貼在印錯頁面。（中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃台北2日電）55萬本第二代晶片護照內頁底圖誤植類似美國機場圖樣，外交部將印製防偽貼紙貼在印錯頁面。外交部今天呼籲民眾屆時勿撕除防偽貼紙，這屬於護照毀損，恐影響自身旅行權益。



外交部採購第二代晶片護照55萬本，由中央印製廠得標，金額約新台幣2.2億元。不過，第二代晶片護照日前被網友發現內頁誤植類似美國華府杜勒斯機場圖樣，外交部決定印製防偽貼紙，貼在印錯頁面補救，將不銷毀這55萬本印錯的護照，預計農曆年前可完成，預算1650萬元。



不過，外界擔憂護照貼貼紙，可能會遭外國海關誤會變造。



外交部發言人李憲章上午出席例行記者會表示，依護照條例規定，外交部是護照主管機關，有權在製造護照過程中加註貼紙，其他非權責機關則不得在護照增刪塗改或加蓋圖戳，以免造成對護照公信力質疑。



李憲章說，外交部依法核發護照，樣式與修正會比照國際慣例通知各國政府，民眾可放心。此外，各國核發入境簽證時，也普遍使用貼紙方式，印錯的第5頁原本就是加簽頁，加貼防偽貼紙不會減損民眾使用護照頁次。



媒體詢問，防偽貼紙如果被民眾撕下，是否有影響？李憲章表示，先前有民眾在護照上貼貼紙，外交部是道德勸說不要這樣做，以免影響自己旅行權益。外交部是護照權責機關，加註防偽貼紙是屬於護照一部分，呼籲民眾「請不要嘗試撕下來」，否則護照如果毀損，航空公司可拒絕登機，屆時將影響民眾權益。1070102