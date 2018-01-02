內閣傳4首長異動 府院都否認

媒體報導內閣異動傳聞，行政院發言人徐國勇透過簡訊表示：「無此規劃、亦無此訊息！」（中央社檔案照片）
（中央社記者范正祥、李明宗台北2日電）報載外交部長李大維等4部長在考量異動名單內，總統府今天表示，這是「沒有根據的錯誤訊息」，提醒媒體報導前應妥為查證；行政院發言人徐國勇也說，無此規劃與訊息。
蘋果日報報導，黨政人士透露，內閣不排除在農曆年前微調，目前被黨政高層點名列入觀察的部會首長，除外交部長李大維外，內政部長葉俊榮、財政部長許虞哲和教育部長潘文忠都在考量異動名單內。
總統府上午發布聲明表示，針對這則報導，昨天媒體詢問時，總統府已否認這則毫無根據的訊息。
總統府說，過去這段期間，在全體國民與行政團隊共同努力下，台灣正告別多年來的停滯，各項包括總體經濟、攸關國家發展重大改革都有相當顯著進展，也獲國際肯定。「這項所謂內閣異動的報導，是沒有根據的錯誤訊息，提醒媒體在報導前，應妥為查證。」
徐國勇透過簡訊回覆中央社記者詢問時說：「無此規劃、亦無此訊息！」1070102
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