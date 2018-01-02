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關鍵字： 五月天 李準元旦升旗日出
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新台幣勁揚2.2角 8個半月最大單日升幅

發稿時間：2018/01/02 16:05

最新更新：2018/01/02 17:23

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台北外匯市場新台幣兌美元2日收盤收29.628元，強升2.2角。（中央社檔案照片）台北外匯市場新台幣兌美元2日收盤收29.628元，強升2.2角。（中央社檔案照片）

（中央社記者邱柏勝台北2日電）2018年首個交易日，台灣資本市場股匯雙漲，新台幣在美元走弱、外資匯入下，氣勢如虹，終場以29.628元兌1美元作收，續創逾4年新高；勁揚2.2角，更是創逾8個半月最大單日升幅。

台北與元太外匯經紀公司總成交量11.82億美元。

外匯交易員表示，上週匯市封關日，新台幣早盤原本升值近2角，但午盤卻戲劇性地由升轉貶，市場解讀是央行進場干預，「今天新台幣大升，只是反映去年匯市封關日新台幣原本應有的表現。」

此外，國際美元疲弱，外資持續匯入，也激勵亞幣走強，帶動今天新台幣開高走高，終場升值2.2角，升幅0.74%，創下逾8個半月最大單日升幅。

展望新台幣後市，外匯交易員說，市場對美國緊縮貨幣政策已有預期，「現在是期待新興市場國家跟進，導致亞幣勁揚。」他解釋，美國經濟復甦也帶動其他國家經濟復甦，因此各國也開始陸續跟進升息，「像韓國就開亞洲升息第一槍」，因此進入2018年，韓元等亞幣依舊勁揚，成為新台幣升值利多，「不要以為28元不會出現」。

值得一提的是，此波非美貨幣勁揚過程中，日圓卻獨憔悴，根據今天台銀牌告價格，日圓現金賣出收盤價為0.2656元，創逾2年新低價。外匯交易員解釋，主要是因為日本央行仍持續寬鬆貨幣政策，且全球股市表現佳，投資人擁抱風險性資產，避險需求低，因此對日圓的需求也不高，導致日圓續弱，「日圓真的是一個比較特別的幣別」。

新台幣兌美元今天開盤價為29.755元，最高29.587元、最低29.755元，尾盤收29.628元，升值2.2角。1070102

延伸閱讀》日圓再跳水到0.2655 創逾2年新低

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