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新台幣續創逾4年新高 可期待28字頭再現

發稿時間：2018/01/03 17:13

最新更新：2018/01/03 17:39

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外資持續匯入，3日台灣資本市場續呈股匯齊揚，新台幣以29.600元兌1美元作收，續創逾4年新高。（中央社檔案照片）外資持續匯入，3日台灣資本市場續呈股匯齊揚，新台幣以29.600元兌1美元作收，續創逾4年新高。（中央社檔案照片）

（中央社記者邱柏勝台北3日電）外資持續匯入，今天台灣資本市場續呈股匯齊揚，台股站上10800點，新台幣也以29.600元兌1美元作收，升值2.8分，續創逾4年新高。外匯交易員表示，新台幣升至28元「不是不可能」。

台北與元太外匯經紀公司總成交量12.08億美元。

外匯交易員指出，進入2018年，投資人持續看好亞洲與新興市場國家，資金再度湧入。今天台灣股匯市在外資持續匯入下雙雙走高，除台股收復10800點大關，三大法人也同步買超；新台幣早盤也持續走升，一度升值逾1角，但因韓元、星幣升勢趨緩甚至回貶，新台幣也受到壓抑，升勢未如昨天猛烈，終場以29.600元、升值2.8分作收，連2日升值並續創逾4年新高價。

外匯交易員說，觀察海外無本金交割遠期外匯（NDF）市場，指標一個月期美元／新台幣換匯點折價幅度收斂，或許本波新台幣升值已到滿足點，預料新台幣再出現勁揚走勢的機率不高。不過，目前市場仍看好亞洲與新興市場國家經濟表現，若資金持續匯入，新台幣後市仍看升，「再這樣下去，28元也不是不可能出現」。

新台幣兌美元今天開盤價為29.600元，最高29.525元、最低29.627元，尾盤收29.600元，升值2.8分。1070103

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