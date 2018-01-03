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政院：勞基法經立院三讀 政院依法行政

發稿時間：2018/01/03 18:06

最新更新：2018/01/03 18:34

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行政院發言人徐國勇說，勞基法修法並非政院單方面可決定，勞基法是立院三讀通過的法案，行政院依法行政。（中央社檔案照片）行政院發言人徐國勇說，勞基法修法並非政院單方面可決定，勞基法是立院三讀通過的法案，行政院依法行政。（中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃台北3日電）監察院認為105年勞基法修法事前評估不足，今天通過糾正行政院與勞動部。行政院發言人徐國勇說，勞基法修法並非政院單方面可決定，勞基法是立院三讀通過的法案，行政院依法行政。

監察委員陳慶財、方萬富和楊美鈴調查勞基法修正案，認為勞動部事前評估不足，勞動部105年6月24日陳報勞基法修正草案後，行政院7天完成爭議性高的法案審查，且法令上路不給緩衝期，法案修正造成社會莫大衝擊紛擾，有重大疏失，因此通過糾正行政院與勞動部。

徐國勇下午透過新聞稿表示，行政院在充分考慮勞工的權益，並詳細評估企業經營的需求下，才將勞動基準法修正草案送交立法院審議。

徐國勇表示，勞基法修法內容並非行政院單方面可決定，立法權屬於立法委員，審議法案可依立委的修正動議修正，勞基法是立院三讀通過的法案，行政院必須依法行政。有關法案的施行是否預留緩衝的施行日期，也為立法院的決定。

徐國勇說，監察院所說105年12月6日爭議高的法案，是經立法委員修正動議通過的版本。至於監察院指上一次的修法造成對企業經營的影響，行政院對此表示尊重，有關意見，應可在本次修法改善。1070103

遭監院糾正 勞部：會持續檢討

（中央社記者余曉涵台北3日電）監察院今天糾正勞動部在105年勞基法修法時事前評估不足、行政院並未給予新法緩衝期，導致社會各界以及勞資雙方措手不及，勞動部則回應會持續檢討。

監察院今天召開記者會糾正行政院及勞動部，監察院指出，勞動部對於勞動基準法部分條文修正草案事前評估不足，行政院105年間審查時，認為新修正勞動基準法毋需緩衝期，肇致相關各界措手不及。

勞動部則發出新聞稿回應，「勞動基準法」的修正，均依照相關法制作業規定進行，有關監察院糾正案的指正，勞動部表示感謝，並會持續檢討精進。

有關缺乏緩衝期造成紛擾部分，勞動部說，行政部門已持續採取各種作為，協助事業單位落實法令。並參採各界意見，在兼顧安全與彈性前提下，再度提出「勞動基準法」修正草案，並已預留緩衝彈性。1070103

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