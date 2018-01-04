護照身分證增第三性別 技術上無困難

（中央社記者侯姿瑩、劉麗榮台北4日電）外交部領事事務局官員今天表示，護照增加第三性別沒技術上的困難；內政部官員說，只要政策確定，戶政系統會配合後續作業，在身分證性別欄提供第三性別選項。



上報3日報導，為保障雙性人及跨性別者權益，政府正著手研議，希望比照國外，在護照等身分相關證明文件上，另開男、女之外的「第三性別」選項。行政院政務委員林萬億已要求各部會盤整相關法令，經初步研議，包括護照、戶政系統都沒太大技術障礙。



外交部發言人李憲章上午在外交部例行新聞說明會回應媒體詢問時表示，主要還是內政部戶政司對身分證的註記，外交部發行護照是下游工作，未來只要內政部同意，外交部基於權責與行政院相關決定，會配合內政部後續作為進行必要調整。



領務局表示，只要內政部做出決定，未來民眾拿身分證申辦護照時，護照上的性別欄將可比照辦理。



內政部戶政司長張琬宜告訴中央社記者，行政院去年開會希望大家朝這方向評估，要求各相關部會提供資料統整研議，內政部也已提供資料。



她說，只要政策確定，戶政系統會配合後續作業，在身分證性別欄提供第三性別選項。1070104