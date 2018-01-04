央視節目廣告登台 陸委會：未申請已違法

媒體報導中國電視節目「2018信中國」廣告在西門町播出。陸委會副主委兼發言人邱垂正4日下午表示，大陸節目未經許可在台進行廣告已涉及違法，業者已停止播映，政府會依法處理。中央社記者繆宗翰攝 107年1月4日