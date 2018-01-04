/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 陳喬恩空氣品質日圓五月天
>rss

央視節目廣告登台 陸委會：未申請已違法

發稿時間：2018/01/04 16:55

最新更新：2018/01/04 17:21

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
媒體報導中國電視節目「2018信中國」廣告在西門町播出。陸委會副主委兼發言人邱垂正4日下午表示，大陸節目未經許可在台進行廣告已涉及違法，業者已停止播映，政府會依法處理。中央社記者繆宗翰攝　107年1月4日媒體報導中國電視節目「2018信中國」廣告在西門町播出。陸委會副主委兼發言人邱垂正4日下午表示，大陸節目未經許可在台進行廣告已涉及違法，業者已停止播映，政府會依法處理。中央社記者繆宗翰攝　107年1月4日

（中央社記者繆宗翰台北4日電）針對中國電視節目「2018信中國」廣告在西門町播出，陸委會副主委兼發言人邱垂正今天表示，中國大陸節目未經許可在台從事廣告活動已涉違法，業者已停止播映，政府會依法處理。

聯合報報導，台北西門町一處大型LED螢幕播出宣傳片，最後出現「2018信中國」字樣。經了解，這是中國中央電視台將播出的節目，也是央視首次在台灣打出的宣傳廣告。

行政院大陸委員會下午舉行例行記者會，邱垂正在答覆媒體記者相關問題時表示，根據兩岸人民關係條例34條與相關許可辦法規定，經許可輸入的中國大陸物品、勞務、服務及其他事項，才可在台灣從事廣告活動。

邱垂正指出，中國大陸影、視、音節目來台播出應依照兩岸條例與相關許可辦法規定，事先需向文化部申請，「廣告跟著節目本身」也必須取得許可才能在台灣播出。

他表示，業者從事廣告項目仍不得為中共從事具任何政治性目的宣傳，或違背政府現行的中國大陸政策、法令。

邱垂正指出，這次的廣告並未取得許可依據，相關廣告活動已違反規定，經相關機關聯繫廣告業者已停止播映。但此事屬於首例，陸委會與相關機關會盡速釐清責任依法處理。1070104

延伸閱讀》陸啟用M503北上航線 政府：未協商

延伸閱讀》中國維權者3天申請4微信帳號 均被封

延伸閱讀》學者：中印對峙可能隨即再發生

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
2018跨年煙火秀

2018跨年煙火秀

迎接2018 跨年High翻天

迎接2018 跨年High翻天

台中高雄遊行串聯反空污

台中高雄遊行串聯反空污

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
2018跨年煙火秀
2018跨年煙火秀
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP