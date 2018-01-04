央視節目廣告登台 陸委會：未申請已違法

媒體報導中國電視節目「2018信中國」廣告在西門町播出。陸委會副主委兼發言人邱垂正4日下午表示，大陸節目未經許可在台進行廣告已涉及違法，業者已停止播映，政府會依法處理。中央社記者繆宗翰攝 107年1月4日
（中央社記者繆宗翰台北4日電）針對中國電視節目「2018信中國」廣告在西門町播出，陸委會副主委兼發言人邱垂正今天表示，中國大陸節目未經許可在台從事廣告活動已涉違法，業者已停止播映，政府會依法處理。
聯合報報導，台北西門町一處大型LED螢幕播出宣傳片，最後出現「2018信中國」字樣。經了解，這是中國中央電視台將播出的節目，也是央視首次在台灣打出的宣傳廣告。
行政院大陸委員會下午舉行例行記者會，邱垂正在答覆媒體記者相關問題時表示，根據兩岸人民關係條例34條與相關許可辦法規定，經許可輸入的中國大陸物品、勞務、服務及其他事項，才可在台灣從事廣告活動。
邱垂正指出，中國大陸影、視、音節目來台播出應依照兩岸條例與相關許可辦法規定，事先需向文化部申請，「廣告跟著節目本身」也必須取得許可才能在台灣播出。
他表示，業者從事廣告項目仍不得為中共從事具任何政治性目的宣傳，或違背政府現行的中國大陸政策、法令。
邱垂正指出，這次的廣告並未取得許可依據，相關廣告活動已違反規定，經相關機關聯繫廣告業者已停止播映。但此事屬於首例，陸委會與相關機關會盡速釐清責任依法處理。1070104
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