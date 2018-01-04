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立院臨時會5日登場 藍綠攻防大戰將再起

發稿時間：2018/01/04 19:51

最新更新：2018/01/04 20:05

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立法院5日將舉行全院委員談話會，藍綠兩黨皆發出甲級動員，立法院周遭也已增加警力部署。（中央社檔案照片）立法院5日將舉行全院委員談話會，藍綠兩黨皆發出甲級動員，立法院周遭也已增加警力部署。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳俊華、劉冠廷、蔡佳伶台北4日電）立法院明天將舉行全院委員談話會，藍綠兩黨皆發出甲級動員，立法院周遭也已增加警力部署。國民黨團說，會配合勞團的抗議行動；民進黨團說，盼會議順利進行。

立法院明天上午將舉行全院委員談話會，決定是否召開第9屆第4會期第1次臨時會相關事宜。

立法院長蘇嘉全今天召集朝野協商，研商民進黨立委柯建銘等人所提召開臨時會相關事宜。提案內容指出，在臨時會處理勞基法修正草案、監委人事同意權案、農田水利會組織通則修正草案、攸關稅改的所得稅法修正草案、民國107年度中央政府總預算案，及國家住宅及都市更新中心設置條例草案等。

民進黨立法院黨團幹事長劉櫂豪向中央社記者說，明天有發布甲級動員，8時就會在議場集合，盼確保會議能順利進行，也希望大家能平和地進行議事程序；臨時會議程就會照民進黨團規劃，不會再加入其他案子，「就這6案」。

對於今天在立法院周遭、議場4個門外都有增加警力，劉櫂豪說，警力部署部分不是黨團可以控制，可能是警政單位根據過去經驗研判後所作的配置，就尊重專業判斷。

中國國民黨立法院黨團總召林德福向中央社表示，國民黨團主張，本會期是預算會期，召開臨時會就該將107年度總預算案排第一案，也不應將沒有急迫性的法案，如農田水利會組織通則修正草案放進臨時會。

林德福也說，針對勞基法修正草案，明天會召開黨團大會討論因應方法；他表示，勞基法再修法，勞團會來抗議的，也會有所主張，國民黨會全力配合。

國民黨團書記長林為洲則告訴中央社記者，勞團會針對這次的勞基法修正草案發動公投，因此明天在黨團大會中，他會向所有的國民黨籍立委進行說明，請大家一起來支持參與連署。至於黨團對於這次勞基法修正草案會有何作為，他僅說，這涉及到戰術問題，不方便透露。

時代力量立法院黨團總召集人徐永明向中央社記者表示，勞基法的修正不只勞動部民調不支持、程序正當有問題，連監察院都覺得問題很大，在這種情況下，一定要硬推嗎？時力呼籲，空污法修正草案和礦業法修正草案才真正該列入臨時會，臨時會時代力量沒有提案權，但對基本立場會在院會據理力爭。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞告訴中央社記者，呼籲臨時會能先處理107年度中央政府總預算案，此外，親民黨團也會提案邀請行政院長賴清德能就空污問題，到立法院進行專案報告；至於勞基法修正草案，盼朝野就爭議條文能好好討論，而不是一味的就要通過。1070104

延伸閱讀》臨時會攻防 藍拋總預算優先綠喊多協商

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