立法院臨時會 總預算案列第一案

立法院程序委員會確定將107年度中央政府總預算案列為臨時會第一案，第2案則是勞動基準法部分條文修正草案。（中央社檔案照片）
（中央社記者劉冠廷台北5日電）立法院程序委員會今天下午開會，確定將107年度中央政府總預算案列為臨時會的第一案，至於朝野關注的勞動基準法修正草案，則列為臨時會的第2案。
立法院上午召開全院委員談話會，決定自今天下午開始召開臨時會至31日，並通過以民進黨立委柯建銘等人提案內容，將處理勞動基準法（簡稱勞基法）部分條文修正草案等6大案。程序委員會中午召開會議，民主進步黨立委陳曼麗代表民進黨團提案，下午臨時會第一次院會僅列監察委員人事同意權案的復議案。
臨時會下午第一次院會處理監察委員人事同意權案的復議案且散會後，程序委員會再度召開會議，確定後續議程，將民國107年度中央政府總預算案列為第一案，依序為勞基法修正草案、農田水利會組織通則修正草案、所得稅法修正草案、國家住宅及都市更新中心設置條例草案。
此外，在監察委員人事同意權案的部分，確定由全院委員會在11日召開公聽會，12日與15日召開審查會；16日於院會中舉行同意權案投票。1070105
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