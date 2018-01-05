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日圓來到0.2634元 創2年半新低

發稿時間：2018/01/05 16:21

最新更新：2018/01/05 16:31

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新台幣5日一度升近1角，加上日圓兌美元貶破113元，新台幣與日圓匯差再度擴大。（中央社檔案照片）新台幣5日一度升近1角，加上日圓兌美元貶破113元，新台幣與日圓匯差再度擴大。（中央社檔案照片）

（中央社記者邱柏勝台北5日電）新台幣今天一度升近1角，加上日圓兌美元貶破113元，新台幣與日圓匯差再度擴大；台銀日圓現金賣出價來到0.2634元，創2年半新低。有網友表示，「再加把勁，就可以摸到0.25字頭啦！」

此外，有哈日族透過其他民營銀行的網銀換匯，發現日圓即期匯率賣出價甚至只有0.2613元，「0.25字頭」已經不遠。社群網站「批踢踢實業坊」的日本旅遊板上也引發熱議，「今日太神了，日圓不斷向下」「再加把勁，就可以摸到0.25字頭啦！」

外匯交易員表示，美元表現持續弱勢，今天新台幣隨亞幣升值，繼昨天收盤突破29.6元關卡後，今日繼續往上攻堅，盤中一度升破29.5元，續創逾4年新高價。且日圓積弱不振，不僅未隨亞幣升值，還比已經很弱的美元更弱，今天貶破113元兌1美元關卡，導致日圓與新台幣的匯差擴大。

根據台銀牌告價格，日圓現金賣出價自早盤後一路開低走低，午盤過後貶勢擴大，一度來到0.2634元，再創2年半低點，也離哈日族所期待的「0.25字頭」越來越近。

此外，由於部分銀行的網銀換匯有提供優惠，且採即期匯率也低於現金匯價，不少哈日族掌握良機，換到0.262元以下的匯率，也導致網銀塞車狀況頻傳，顯見新一波日圓換匯潮又將啟動。

不過，近期日圓雖然持續走弱，但日本當地的飯店、遊樂園也「漲」聲響起，以大阪環球影城為例，1月31日起成人一日券將從7600日圓漲到7900日圓，漲幅4%，因此雖然日圓便宜了，但考量漲價後，消費者實際開銷可能沒有節省太多。1070105

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