牛氣沖天 美股3大指數再創新高

投資人買盤持續湧入股市，美股3大指數再創新高。圖為美國華爾街金融區地標Charging Bull。（圖取自Pixabay圖庫）

（中央社紐約5日綜合外電報導）無視美國就業報告令人失望，投資人買盤持續湧入股市，美股3大指數再創新高。



道瓊工業指數終場上漲220.74點，或0.88%，收在25295.87點；標準普爾500指數上漲19.16點，或0.70%，收在2743.15點。



以科技股為主的那斯達克指數上漲58.644點，或0.83%，收在7136.559點。（譯者：中央社徐睿承）1070106



美12月就業數據低於預期 失業率為4.1%



（中央社華盛頓5日綜合外電報導）根據今天出爐的政府數據，美國12月創造就業的能力令人失望，儘管製造業和建築業就業情形紮實。



法新社報導，美國失業率仍穩定維持在17年的低點4.1%。



美國12月新增14萬8000個就業機會，遠低於經濟學家原估新增20萬或更多就業機會。



根據美國勞工部統計，去年最後3個月平均創造20萬4000個就業機會。



創造新就業機會減緩，可能意味經濟接近完全就業，難以找到勞工填補職缺，這種情形在許多企業調查中可以見到。（譯者：中央社徐睿承）1070106