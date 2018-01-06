/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 管中閔陳喬恩空氣品質日圓
>rss

牛氣沖天 美股3大指數再創新高

發稿時間：2018/01/06 05:44

最新更新：2018/01/06 07:17

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
投資人買盤持續湧入股市，美股3大指數再創新高。圖為美國華爾街金融區地標Charging Bull。（圖取自Pixabay圖庫）投資人買盤持續湧入股市，美股3大指數再創新高。圖為美國華爾街金融區地標Charging Bull。（圖取自Pixabay圖庫）

（中央社紐約5日綜合外電報導）無視美國就業報告令人失望，投資人買盤持續湧入股市，美股3大指數再創新高。

道瓊工業指數終場上漲220.74點，或0.88%，收在25295.87點；標準普爾500指數上漲19.16點，或0.70%，收在2743.15點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲58.644點，或0.83%，收在7136.559點。（譯者：中央社徐睿承）1070106

美12月就業數據低於預期 失業率為4.1%

（中央社華盛頓5日綜合外電報導）根據今天出爐的政府數據，美國12月創造就業的能力令人失望，儘管製造業和建築業就業情形紮實。

法新社報導，美國失業率仍穩定維持在17年的低點4.1%。

美國12月新增14萬8000個就業機會，遠低於經濟學家原估新增20萬或更多就業機會。

根據美國勞工部統計，去年最後3個月平均創造20萬4000個就業機會。

創造新就業機會減緩，可能意味經濟接近完全就業，難以找到勞工填補職缺，這種情形在許多企業調查中可以見到。（譯者：中央社徐睿承）1070106

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

美東暴風雪

美東暴風雪

2018跨年煙火秀

2018跨年煙火秀

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
五月天嗨翻桃園棒球場
五月天嗨翻桃園棒球場
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP