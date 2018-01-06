水獺意外造訪 看中央地方如何聯手做保育

一隻保育類動物歐亞水獺在106年12月29日闖進柏村國小自然科教室；牠跑上跑下，在教室裡亂竄。（金門縣柏村國小提供）中央社記者黃慧敏傳真 107年1月6日

歐亞水獺保育專題（中央社記者黃慧敏金門縣6日電）一隻受傷跑進國小教室的歐亞水獺死了，金門縣政府表示，雖然未能將生命搶救回來，但已為水獺採種；而透過農委會107年國土綠網計畫的銜接，下階段水獺保育工作，已經上路。



民國106年12月29日，一隻保育類的歐亞水獺，跑到金門柏村國小教室；經過5個小時的圍捕、檢傷、後送、醫療、收容及復健作業，水獺雖然一度清醒，但不幸在4天後，因傷重不治。



縣府建設處農林科科長鐘立偉說，雖然深感遺憾，但已為水獺採種，並希望透過後續的採樣分析累積更多的水獺救傷紀錄。他同時表示，本案除了靠各單位的積極配合及即時聯繫，更是歷次會議分工的驗證。



103年，金門將3隻小水獺轉送到台北市立動物園救傷後，水獺保育工作受到重視。在行政院農業委員會林務局、台北市立動物園、特有生物研究保育中心、金門國家公園管理處、金門縣政府及金門縣野生動物救援暨保育協會、東海大學及台灣大學等單位多次的會議協商與資源整合，水獺聯繫平台完成建構。如何確保金門水獺的永續生存，是平台上一直努力的目標。



水獺棲息地主要在溪流、湖泊和沼澤附近，領域範圍大，行徑固定，通常在水邊的土堤築巢。東海大學研究團隊指出，由於水獺是水域生態系統中位於生物鏈的最高階消費者，一旦水域受到污染，往往是最敏感且首先消失的物種；因此，水獺可以說是水域環境是否良好的重要指標。



台灣地區僅有金門有穩定族群，現在數量在200隻上下。縣府建設處農林科指出，金門地區水獺分布以東半島的水系、農塘及湖庫為主，而在金湖鎮的太湖水庫目擊率較高。部分的海濱偶爾有目擊通報。



近幾年因路殺問題飽受社會關注，在農委會林務局、台北市立動物園與金門縣野生動物救援暨保育協會努力下，縣府經由農塘新闢擴大水域、監視器裝設、棲地改善、流浪犬隻控制及學術長期監測，陸續改善超過50處的不良友善環境，並建立後送診療機制。



鐘立偉指出，建設處目前已爭取到前瞻計畫，也把友善環境工程理念當作重要準則。例如，在水域興建防水工程時，會要求設置魚梯等友善動物設施，讓水獺、烏龜等動物可以自由行動。



此外，縣府在環島東路、黃海路、環島北路（瓊林路段）、瓊安路、太湖水庫周邊共設有水獺出沒警示牌10座，提醒駕駛注意。





近幾年因水獺路殺問題飽受社會關注，金門縣政府在太湖水庫周邊等地設有水獺出沒警示牌，提醒駕駛注意。中央社記者黃慧敏攝 107年1月6日

同時，縣府在106年度進行動物光學警示，裝置減緩路殺實驗，在不影響用路人安全前提下，在水獺出沒熱區設置反光警示器，希望透過夜間車輛燈光反射，達到預警水獺穿越道路的效果。



縣府還不斷透過活動，宣導水獺保育教育，讓民眾了解歐亞水獺所面臨的環境問題與棲地需求。



透過農委會林務局107年國土綠網計畫銜接，中央與地方的水獺團隊早已整裝待發，包括特有生物研究保育中心－瀕危物種水獺的保育計畫，金門縣政府爭取農委會計畫補助針對後續的水域整合及路殺防範機制，還有北市動物園專業動物醫療及生理的遺傳分子與賀爾蒙分析研究等。下一個階段的水獺保育工作，陸續啟動。1070106





歐亞水獺在台灣地區只有金門有穩定族群，數量在170到200隻左右，平均壽命5到7年。圖為東海大學監測到的野生水獺。（東海大學提供）中央社記者黃慧敏傳真 107年1月6日

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