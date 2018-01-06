星野仙一昔帶兵來台 輸球不假辭色

日本棒球傳奇人物星野仙一過世，享壽70歲。2013年率領樂天金鷹隊來台比賽，輸給地主統一獅，賽後記者會不假辭色，流露真性情，頗有日本棒球的執著精神，也正如他的外號「鬥將」。（圖取自樂天金鷹隊官網www.rakuteneagles.jp）