星野仙一昔帶兵來台 輸球不假辭色

日本棒球傳奇人物星野仙一過世，享壽70歲。2013年率領樂天金鷹隊來台比賽，輸給地主統一獅，賽後記者會不假辭色，流露真性情，頗有日本棒球的執著精神，也正如他的外號「鬥將」。（圖取自樂天金鷹隊官網www.rakuteneagles.jp）
（中央社記者林宏翰台北6日綜合報導）日本棒球傳奇人物星野仙一過世，享壽70歲。他曾是明星投手、任總教練奪下日本總冠軍，2013年來台比賽時輸給地主統一獅，賽後記者會上不假辭色，流露棒球人的執著。
2013年亞洲職棒大賽，當年星野仙一率領東北樂天金鷹隊，以日職年度總冠軍隊之姿來台比賽。這座「日本一」是他帶兵生涯唯一的總冠軍。
已停辦的亞職大賽共7屆，日職冠軍隊曾5度封王，然而地位崇高的名教頭星野仙一帶兵來台，卻在台灣的洲際球場吞了敗仗，輸給地主隊伍統一獅。
當年亞職四強準決賽，統一獅靠著洋投費古洛（Nelson Figueroa）完投9局，以4比1擊敗星野仙一領軍的樂天隊。亞職史上，台灣隊伍第一次贏了日本隊。
賽後現身記者會，星野仙一臉色鐵青，直言對球隊表現「非常不滿意」。
當時被問到賽後感想，星野仙一臉色沉重，只有簡短幾句「沒有感想，就是輸了」、「非常不滿意，輸掉了比賽」，甚至以「沒有什麼好說的」評論自家投手表現。
當年樂天隊球季結束較早，休息較長時間才來台比賽，影響球感；加上主力球員缺席，王牌投手田中將大雖然隨隊，但只在洲際球場的牛棚留下練投身影。
星野仙一歷任職棒中日龍、阪神虎、樂天金鷹總教練，也曾帶領日本國家隊出戰2008年北京奧運。2013年來台參與亞職是他最後一次參與國際賽事，輸球的記者會上流露真性情，頗有日本棒球的執著精神，也正如他的外號「鬥將」。
台灣退役名將郭源治球員時代曾為星野仙一效命，當時聽聞星野仙一在記者會上對自家球隊的嚴格態度，回應說：「星野監督一向如此，他願意出席記者會，可見他對主辦單位的尊重，過去球隊輸球，他賽後會直接走人。」
1969年自明治大學畢業後，星野仙一加入日本職棒中日龍隊，在14年投手生涯中留下146勝121敗34救援、防禦率3.60的成績，並在1974年獲得日職投手最高榮譽澤村賞。
選手身分退役後，星野仙一在總教練職務上的表現，奠定他日本球界的地位。2度率領中日龍拿下聯盟冠軍、帶領積弱的阪神虎睽違18年再度拿下聯盟冠軍，之後率領樂天金鷹隊走出2011年震災陰霾，2013年拿下隊史首座日本總冠軍。
2014年星野仙一卸下總教練頭銜之後，擔任樂天球團副會長，並在去年入選日本棒球名人堂。
樂天隊今天發布的新聞稿，球團副會長星野仙一4日清晨5時25分病逝，死因為胰臟癌。新聞稿中提到，星野仙一直到離世前最後一刻仍掛念棒球，燃燒對棒球的熱愛。
樂天球團表示，星野仙一直到過世前，還在說不知道能不能出席教練會議，到人生的最後依舊燃燒著對棒球的熱愛，「這就是把一生奉獻給棒球的星野副會長」。1070106
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