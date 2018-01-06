星野仙一離世 長嶋茂雄悼念憶昔日對決

日本棒壇傳奇人物星野仙一（右）4日因胰臟癌病逝，巨人隊終身名譽總教練長嶋茂雄（中）6日說，過去場上對決時，星野仙一讓他燃起絕不認輸的鬥志。左為王貞治。（檔案照片／共同社提供）

（中央社記者黃名璽東京6日專電）曾任日本職棒中日隊、阪神隊及樂天隊總教練的星野仙一，4日因胰臟癌病逝，巨人隊終身名譽總教練長嶋茂雄今天說，兩人過去在場上對決時，星野仙一燃起他的求勝鬥志。



根據樂天隊發布的新聞稿，樂天球團副會長星野仙一是在4日清晨5時25分病逝，死因為胰臟癌。



星野仙一是日本棒壇傳奇人物，生涯主要待在中日龍擔任投手，500場出賽防禦率僅3.60。2013年更和樂天抱回他首座「日本一」，去年入選日本棒球名人堂。



星野仙一棒壇生涯以打倒巨人隊為目標。日本放送協會（NHK）報導，巨人隊名將長嶋茂雄透過球團發表感言說，在星野仙一仍在場上投球的年代，好幾次跟他對決，之後擔任總教練時也一同在中央聯盟對戰，星野仙一的死訊來得太突然，不由得令人非常遺憾。



他說，去年11月舉行的星野仙一入選日本棒球名人堂慶祝會上，他還跟星野仙一說，接下來要借用星野仙一的力量來為棒球界打拚。



長嶋茂雄談到過去兩人在場上對決時說，站在這個為了打倒巨人隊而充滿鬥志的投手面前，也讓他燃起絕不認輸的鬥志，「星野，來吧」，當時能跟星野仙一在場上對決，是令人期待的事。



他表示，星野仙一擔任總教練後，也對球隊做出巨大貢獻，一直期待星野仙一能更加活躍。現在，會為星野仙一祈求冥福。



巨人隊總教練高橋由伸表示，去年在入選棒球名人堂慶祝會上，才看到星野仙一健康的樣子，現在聽聞死訊真是令人吃驚。由於星野仙一對巨人隊的特殊情感，一直想跟巨人隊一較高下，他從擔任總教練後，每次看到星野仙一，心裡就會想「巨人隊不變強不行」，一直被星野仙一激勵。他也會把這句話放在心上，為星野仙一祈求冥福。





星野仙一過去擔任樂天隊總教練時，陣中王牌投手田中將大，曾在2013年拿下24勝0敗的驚人成績，為當年樂天隊奪下「日本一」做出貢獻。



田中將大說，星野仙一死訊來得太突然，令人無法置信。在樂天隊奪下「日本一」時，大家把星野仙一拋到空中的畫面，「是我的棒球生涯中最重要的一段回憶」。



他說，自己前往美國職棒大聯盟發展，星野仙一也一直在背後支持他，對星野仙一只有感謝，他會衷心為星野仙一祈求冥福。



樂天隊總教練梨田昌孝說，星野仙一是球隊支柱，難以想像星野仙一的離去，讓他滿是驚訝。星野仙一帶領球隊相當具有威嚴，光是踏進球場，就足以讓空氣瞬間緊張。



他說，雖然自己無法像星野仙一，但會繼承星野仙一的威嚴，讓教練團和現場球員團結一致，奮力拚戰。1070106



延伸閱讀》「鬥將」星野仙一昔帶兵來台 吞敗仗不假辭色



延伸閱讀》郭源治百勝百救援推手 星野仙一與台灣球員淵源深



延伸閱讀》「人只要有夢，什麼都能完成」 星野仙一這句話一直影響曹竣崵