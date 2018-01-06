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網路恐嚇在彰中殺人傳破案 檢警仍在偵查

發稿時間：2018/01/06 17:11

最新更新：2018/01/06 17:25

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有民眾去年12月在網路匿名恐嚇要在彰化高中行凶，有媒體報導全案已偵破，但彰化警方澄清，全案仍在偵查中。圖為106年12月警方加強巡邏畫面。（檔案照片／警方提供）有民眾去年12月在網路匿名恐嚇要在彰化高中行凶，有媒體報導全案已偵破，但彰化警方澄清，全案仍在偵查中。圖為106年12月警方加強巡邏畫面。（檔案照片／警方提供）

（中央社記者蕭博陽彰化縣6日電）有民眾去年12月在網路匿名恐嚇要在彰化高中行凶，彰化警方前往北、中、南部調查，發現10多名可疑人士，並澄清媒體報導，指目前確切犯嫌仍未到案，全案仍在偵查中。

臉書（Facebook）粉絲頁「靠北彰中」日前一篇匿名貼文顯示，有民眾想要在彰中殺人，也恐嚇讓教官人頭落地，內文指明時間為去年12月18日動手，但當天並未發生任何事，恐嚇意味濃厚，彰化縣政府警察局彰化分局目前持續加強巡邏，並依網路位址追緝犯嫌。

根據自由時報報導，一名在北部讀大學的吳姓男校友因警方找上門嚇壞，由家屬透過地方人士向警方投案，並供稱「留言只是無聊，沒想到事情鬧這麼大」，警方將依恐嚇公眾罪嫌函送法辦，全案偵破。

對此，彰化分局副分局長蕭啟東說，尚未得知最新進展；彰化分局偵查隊長鐘振邦則表示，還沒破案，對於相關報導感到不解；彰化縣警局刑警大隊副大隊長林世明也說，全案仍清查中，發現10多名可疑人士，幹員前往北、中、南部追查，犯嫌目前尚未投案。1070106

延伸閱讀》臉書留言在彰中殺人 伺服器設在巴拿馬

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