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星野仙一心繫311地震 用棒球撫慰災民

發稿時間：2018/01/06 17:19

最新更新：2018/01/06 17:37

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日本職棒樂天球團副會長星野仙一辭世，位於日本岡山縣倉敷老家的紀念館，今年將迎接開館10週年，持續為他的家鄉撫慰熱愛棒球的球迷。中央社記者黃名璽倉敷攝　107年1月6日日本職棒樂天球團副會長星野仙一辭世，位於日本岡山縣倉敷老家的紀念館，今年將迎接開館10週年，持續為他的家鄉撫慰熱愛棒球的球迷。中央社記者黃名璽倉敷攝　107年1月6日

（中央社記者黃名璽東京6日專電）日本職棒樂天球團副會長星野仙一生前最掛念311大地震災民，並奮力奪下日本職棒總冠軍，盼撫慰受災民眾。今天傳出辭世的消息，不少人向他表達感謝。

星野仙一出身日本岡山縣倉敷，當地人士與企業在他的家鄉成立紀念館，2008年3月17日正式開館，今年3月17日將是10週年，如今只留紀念館供球迷追思。

館內展示他擔任阪神隊總教練，率領球隊贏得聯盟冠軍穿著的球衣，還有幼時母親買的棒球手套、獎牌、照片等，展出物品約400件。

星野仙一是日本職棒的傳奇人物，1968年日職選秀，因緣際會未進巨人隊，被中日隊選走，之後他以「打倒巨人」為信念，投球時充滿鬥志，被稱為「燃燒的男人」。也因為對上巨人隊總是卯足全力，贏得不少場比賽，也有球迷稱他為「巨人殺手」。

離開球員身分後，星野歷任中日隊、阪神隊及樂天隊總教練，和過去在場上廝殺時一樣毫不掩飾情感，也有「鬥將」封號。

星野仙一2010年底接下樂天隊總教練職務後，日本東北地區發生311大地震。心繫災民的他，4月7日帶著樂天的岩隈久志、田中將大等27名選手，地震後首次回到球隊根據地仙台市，抵達即和教練田淵幸一等人前往避難所慰問災民。

星野仙一向災民說，「對不起來晚了」，他不想叫大家要努力，但只要忍耐，一定會成為堅強的人。

因為對災民的這份情感，朝日新聞報導，星野的死訊傳出後，仙台市一名51歲的男子回憶，星野仙一在2013年率樂天隊奪下日本第一受訪時說，希望可以帶給東北災區勇氣，「真是令人感動」。

52歲的上班族土井浩之說，他心繫災民，對球員很照顧，是非常有人情味的人。

住在宮城縣災害公營住宅的69歲的植田大說，星野仙一為了東北、宮城縣與樂天隊盡心盡力，他想說一直以來辛苦了。

zoom in 曾任日本職棒中日隊、阪神隊及樂天隊總教練的星野仙一4日因胰臟癌病逝，享壽70歲。（共同社提供）中央社 107年1月6日曾任日本職棒中日隊、阪神隊及樂天隊總教練的星野仙一4日因胰臟癌病逝，享壽70歲。（共同社提供）中央社 107年1月6日

星野仙一在2014年10月7日卸下樂天隊總教練時曾說，擔任樂天總教練真是太好了，度過了最幸福的棒球生涯。

他生涯中最痛快的一仗，莫過於2013年在總冠軍賽第7戰擊敗巨人隊封王。他在賽後訪談中提到巨人隊仍是一支王者強隊，但樂天球員拚命奮戰到最後，要為選手們拍拍手。

星野仙一享受生涯中首次拿下日本第一時，沒有忘記311受災民眾。他說，當時看到災民辛苦的樣子，希望能拿下日本第一撫慰災民的心，經過3年總算做到。災民還是非常辛苦，哪怕只有一點點，也希望能夠撫慰他們的心。

不少日本球迷前往倉敷的星野仙一紀念館，遙想他在日本職棒的輝煌戰績。1070106

日本職棒樂天球團副會長星野仙一辭世，位於岡山縣倉敷老家的紀念館，今年將迎接開館10週年供球迷追思。中央社記者黃名璽倉敷攝　107年1月6日日本職棒樂天球團副會長星野仙一辭世，位於岡山縣倉敷老家的紀念館，今年將迎接開館10週年供球迷追思。中央社記者黃名璽倉敷攝　107年1月6日

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