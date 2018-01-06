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龍發堂案現轉機 高市：全力協助改善

發稿時間：2018/01/06 18:09

最新更新：2018/01/06 18:22

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高雄龍發堂去年底被公告為法定傳染病流行地點，日前龍發堂公開宣布將暫停照護服務，6日針對堂眾家屬舉行說明會，民眾戴著口罩出席。中央社記者程啟峰高雄攝　107年1月6日高雄龍發堂去年底被公告為法定傳染病流行地點，日前龍發堂公開宣布將暫停照護服務，6日針對堂眾家屬舉行說明會，民眾戴著口罩出席。中央社記者程啟峰高雄攝　107年1月6日

（中央社記者程啟峰高雄6日電）高雄龍發堂宣布暫停精障照護服務後，今天舉行家屬說明會，除了家屬力挺，堂方也改口若家屬願意，歡迎堂眾回家。高市衛生局則說，願全力協助打造合法人道、安全健康的龍發堂。

衛生局去年12月21日公告龍發堂為傳染病疫情流行地點，並要求堂方落實移動管制「只出不進」防疫管制，住持心善3日宣布暫停精障照護服務，回歸宗教事業，此舉引發住民家屬譁然。

龍發堂今天在堂前廣場搭棚舉行家屬說明會，300多名家屬出席，現場不對外開放，衛生局也派員到場監督堂方有無遵守相關防疫管控措施。

「實在無力照顧，聽到消息後，整夜睡不著覺」，會中家屬力挺龍發堂聲音此起彼落，有家屬指責政府沒站在家屬立場考量精障者的照顧問題；有人更當場發起連署籌組自救會，希望龍發堂能繼續照顧他們家人，不要輕言放棄。

心善也表示，3天前的說法並不完整，讓家屬有所誤解，龍發堂立場不變，除希望衛生局能積極協助堂方控制疫情；未來疫情獲控制後，只要家屬和堂眾願意相信堂方，「有願意回來的，堂方張開雙手歡迎堂眾回家，繼續照顧他們。」此話一出，獲得台下不少家屬肯定，也期盼外界不要污名化龍發堂，政府持續輔導龍發堂，讓堂方能繼續照顧他們家人。

高市衛生局下午發布新聞稿強調，支持合法人道、安全健康的龍發堂，呼籲家屬不要恐慌，衛生局會全力協助龍發堂做好防疫及安置工作。

衛生局指出，龍發堂自去年7月爆發阿米巴痢疾及肺結核群聚疫情迄今，針對院內感染者、疑似個案及高風險易感族群已陸續協助移出安置，截至昨天已安置125名住民。

衛生局表示，市府防疫團隊連月來雖積極輔導改善，但迄今龍發堂仍無法落實多項必要防疫措施，連要求堂方臚列每天進出人員與疫區接觸者名冊，迄今也遲未提供，類似防疫漏洞一再產生；將依法全力協助並嚴格監督堂方落實各項防疫作為。

衛生局指出，公部門連月來投入龍發堂的防疫物資，累計成本粗估逾新台幣600萬元；日前展開的潛伏性結核菌感染者檢驗及後續安置費用更將高達2000萬元。

衛生局表示，衛福部昨天邀相關單位共商龍發堂後續安置事宜，市府在4日也啟動「家屬關懷諮詢專線」，提供安置轉銜、社會福利申請諮詢，以及醫院轉介關懷窗口等服務。1070106

龍發堂小檔案
●釋開豐法師於民國59年創建，收容精神病患，施以所謂「民俗療法」，實施軍事化管理，唱誦佛經、養豬、種菜等，穩定病患情緒。釋開豐曾應邀到國際精神學會年會介紹療法，並前往中國大陸參訪、指導當地精神醫院，龍發堂聲名大噪。
●不過，外界褒貶不一，曾有龍發堂脫逃病患控訴遭虐，政府介入輔導龍發堂合法化至今未果；去年7月發生阿米巴痢疾、結核病疫情，又被控不人道對待住民，高雄市衛生局前往疫調發現以禁錮式照顧住民，活動空間限制且缺乏精神職能治療及復健。
●龍發堂原收容503人，爆發疫情後陸續移出安置，剩下332人，龍發堂3日宣布停收住民。



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