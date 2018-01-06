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南北韓罕見會談 川普盼不只討論奧運

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台官員澳洲職棒開球 台澳體育交流新局

發稿時間：2018/01/06 18:25

最新更新：2018/01/06 18:45

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駐雪梨辦事處長王雪虹在澳洲職棒賽事開球，旅澳球星蔣智賢擔任捕手。（駐雪梨辦事處提供）中央社雪梨傳真　107年1月6日駐雪梨辦事處長王雪虹在澳洲職棒賽事開球，旅澳球星蔣智賢擔任捕手。（駐雪梨辦事處提供）中央社雪梨傳真　107年1月6日

（中央社台北6日電）駐雪梨辦事處長王雪虹，在澳洲職棒雪梨藍襪隊對布里斯本海盜隊賽事中擔任開球嘉賓，台灣球員蔣智賢、林智勝及邱品睿、陳鴻文同時出席，提升兩國體育及文化交流。

王雪虹5日應邀在雪梨藍襪隊主場擔任開球嘉賓，旅澳球星蔣智賢擔任捕手，這是台灣駐澳外交人員首次在澳洲職棒比賽開球。

澳職雪梨藍襪與布里斯本海盜在雪梨主場對決，兩隊各有台灣球員蔣智賢、林智勝、邱品睿與陳鴻文等。大師兄林智勝一上場就在全場觀眾加油聲中敲出全壘打，帶領球隊邁向勝利。

許多台灣球迷自備國旗貼紙、加油棒及看板，以整齊口號將歡樂氣氛帶給全場觀眾。

球場並舉辦「2018年澳洲職棒台灣日」，提供車輪餅及珍珠奶茶等小吃、彈珠檯、套圈圈等童玩攤位及12生肖提燈，和全場澳洲大小球迷分享具濃厚在地特色的台灣文化。

王雪虹開球前致詞表示，很興奮來為球隊加油及參加2018年澳洲職棒台灣日，2017年是台澳棒球交流的里程碑，計有7位台灣球員加盟出賽，不僅成為兩國球迷互動的橋樑，也使棒球成為共同語言。

藍襪隊執行長馬里諾（Mark Marino）表示，澳職正積極與亞洲連結，台灣是他見過最熱愛棒球的社群，台灣日成功舉辦，象徵台灣鄉親支持澳職隊伍及球員們的熱情。

雪梨小朋友在賽前穿著台灣原住民服飾領唱兩國國歌，現場還有鼓隊及三太子舞蹈表演。1070106

駐雪梨辦事處長王雪虹（右3）、雪梨藍襪隊執行長馬里諾（左2）及台灣旅澳球員（右起）林智勝、蔣智賢與陳鴻文在賽前合影。（駐雪梨辦事處提供）中央社雪梨傳真　107年1月6日駐雪梨辦事處長王雪虹（右3）、雪梨藍襪隊執行長馬里諾（左2）及台灣旅澳球員（右起）林智勝、蔣智賢與陳鴻文在賽前合影。（駐雪梨辦事處提供）中央社雪梨傳真　107年1月6日

延伸閱讀》澳洲職棒聯盟有意以境外球隊身份加盟中職 體育署證實

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