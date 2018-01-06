鼓勵中小企業加薪 租稅優惠期擬延長

為鼓勵中小企業為員工加薪，經濟部中小企業處預告修正中小企業員工加薪薪資費用加成減除辦法。圖為經濟部外觀。（圖取自經濟部網站 www.moea.gov.tw）
（中央社記者廖禹揚台北6日電）為鼓勵中小企業為員工加薪，經濟部中小企業處預告修正中小企業員工加薪薪資費用加成減除辦法，將優惠期間從2年延至3年，並將依據景氣指標由失業率改為國發會的景氣對策信號。
為解決低薪問題，總統蔡英文與行政院長賴清德近期屢次公開呼籲企業領導人響應加薪政策，蔡總統甚至表示，她的最低工資夢想數字是新台幣3萬元。經濟部長沈榮津則認為，這個目標對中小企業來說「比較辛苦」。
為鼓勵中小企業提升基層員工薪資水平、改善國內就業環境，經濟部中企處5日預告「中小企業員工加薪薪資費用加成減除辦法」第2條、第3條修正草案。
現行辦法規定，經濟景氣指數達一定情形，也就是失業率連續6個月高於一定數值時，經中央主管機關公告後，可啟動這項辦法，公告生效後2年內，就非因法定基本工資調整而增加支付本國籍基層員工經常性薪資金額部分，加成30%自當年度營利事業所得額中減除。
而在修正草案中，將每次優惠期間從2年延長為3年，減輕中小企業申請此項辦法租稅優惠時所需負擔成本；此外，考量失業率無法即時反映經濟景氣變化，改以國家發展委員會公布的景氣對策信號。
對此項修正草案預告有任何意見或修正建議者，可於公告日隔日起60日內向中企處陳述意見。1070106
延伸閱讀》解決年輕人低薪問題 總統提5大終結方法
延伸閱讀》幫年輕人加薪 經濟部推產業升級與促進投資