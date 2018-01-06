星野仙一離世前仍掛念棒球 「燃燒的男人」享壽70歲

（中央社記者黃名璽東京6日專電）曾任日本職棒中日隊、阪神隊及樂天隊總教練，率領球隊拿下聯盟冠軍及日本第一，並獲選進入日職名人堂的星野仙一，傳出4日過世，享壽70歲。



日本放送協會（NHK）報導，星野仙一出身日本岡山縣，1969年從明治大學以選秀第一順位進入中日隊。由於他投球時充滿鬥志，被稱為「燃燒的男人」；身為中日隊的王牌投手，出賽14年拿下146勝，獲得澤村獎。



傳出星野仙一4日過世，但日媒並未報導死因。



從日職退休後，星野仙一曾擔任NHK體育播報工作，爽朗的笑容及清楚易懂的解說，相當受到球迷歡迎。



他之後擔任中日隊總教練，大刀闊斧進行球隊改革，成功讓球隊拿下2次的聯盟冠軍。



星野仙一後來也協助阪神隊走出低迷戰績，成功讓阪神隊拿下睽違18年的聯盟冠軍。



離開阪神隊後，他擔任2008年北京奧運的日本代表隊總教練；在2011年發生的311大地震前不久，就任樂天隊的總教練。



身為災區球隊，星野仙一不斷鼓舞隊員，就在他就任第3年的2013年，樂天隊拿下第一次的聯盟冠軍，並成功奪下球隊及星野仙一人生中第一次的日本第一，也給了正在重建災區的東北球迷相當大的鼓舞。



2014年球季結束後，星野仙一以球隊成績不佳及個人健康為由辭去總教練，但接下球團的副會長一職，並找來梨田昌孝接任總教練。



由於他對日本職棒發展有相當大的功績，去年獲選進入日本職棒名人堂。1070106





日本棒壇傳奇星野仙一（後）去年獲選進入日本職棒名人堂。圖為星野仙一擔任2008年北京奧運日本代表隊總教練。（檔案照片／共同社提供）

星野仙一胰臟癌病逝 最後一刻仍掛念棒球



（中央社記者黃名璽東京6日專電）曾任日本職棒中日隊、阪神隊及樂天隊總教練的星野仙一4日因胰臟癌病逝，享壽70歲，直到離世前最後一刻仍掛念棒球，燃燒對棒球的熱愛。



根據樂天隊發布的新聞稿，樂天球團副會長星野仙一是在4日清晨5時25分病逝，死因為胰臟癌。





星野仙一2016年7月因為發生急性胰臟炎，進而得知患有胰臟癌。



雖然身體狀況時有起伏，一直以來都未影響工作，但由於2017年12月底時病情惡化，最後不敵病魔離世。



星野仙一病逝前的表情相當安詳，在家人的陪同看顧下離世。



家屬遵從星野仙一生前的意思，葬禮將不會對外公開。



樂天隊表示，由於星野仙一不願提先公布病情，所以無法向一直以來照顧他們的各方人士報告，要向大家表示歉意。



星野仙一直到過世前，還在說不知道能不能出席教練會議，到人生的最後依舊燃燒著對棒球的熱愛，「這就是把一生奉獻給棒球的星野副會長」。1070106



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