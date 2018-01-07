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擺脫窮忙 服務業齊加薪盼改善低薪環境

發稿時間：2018/01/07 11:23

最新更新：2018/01/07 11:45

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zoom in 政府呼籲企業為員工加薪、分享營運成果，許多餐飲服務業者響應。（中央社檔案照片）政府呼籲企業為員工加薪、分享營運成果，許多餐飲服務業者響應。（中央社檔案照片）

企業加薪留才專題（中央社記者江明晏、吳家豪、韋樞台北7日電）服務業由於薪資基期較低，對台灣低薪環境感受較深，是最需要改善薪資條件的一群。

服務業就業人口占台灣全部就業比重已超過6成，但根據行政院主計總處統計，2015年最低薪的5名包括其他教育及教育輔助服務業、美髮及美容美體業、其他汽車客運業、廢棄物清除業、建築物及綠化服務業，平均月薪都不到新台幣3萬元，「窮忙族」幾乎都是服務業。

不過在經濟環境好轉，以及政府不斷呼籲企業為員工加薪、分享營運成果，許多餐飲服務業也跟進調薪。安心食品旗下品牌摩斯漢堡在台灣已有258間門市，近年來營收穩定成長，員工人數近5400人，為激勵員工表現、照顧門市辛勤員工，摩斯漢堡於元旦起全台門市全面調整薪資結構，平均調幅約4.2%；兼職人員則由原本每小時新台幣133元調漲為140元，符合基本時薪。

此外，在福利制度方面，摩斯漢堡今年7月起對女性員工提供「生育補助」，婦女每生產一胎，產後回到工作崗位，即每月補助3000元，為期長達一年；除了以經濟補貼直接照顧員工外，也是對政府鼓勵生育政策的支持。

而旗下擁有眾多餐飲品牌的王品表示，元旦起進行階段性調薪，最高調幅約5至10%，計時同仁時薪含出勤津貼為158元至165元，最高可達195元；此外，王品也增加年度休假天數，並啟動徵才計畫。

同時，王品將與勞工局「銀髮人才資源中心」合作，包括西堤、石二鍋、藝奇與明年展店的青花驕都將晉用年齡45歲以上的二度就業人士。

美食達人旗下85度C則依循政府政策，門市人員在近幾年均維持3%左右的調薪水準。其他速食業者如麥當勞全體計時人員時薪全調升7元，調幅約4.9%至5.26%，肯德基計時人員時薪起薪也從140元開始算起。

在電子商務蓬勃發展下，新加坡Sea集團也宣布，旗下蝦皮購物與Garena響應政策，起薪全面調整至新台幣3萬元以上，並宣布今年農曆年全體調薪幅度將超過5%。

Sea集團表示，電商和電競產業的核心價值來自人才，為了展現對員工的重視，已於2017年年中將全體台灣員工薪資不足新台幣3萬元者，調整至3萬元以上，未來新聘僱人員也將比照此薪資水準。

Sea集團更宣布今年農曆年全體調薪幅度將突破5%，呼應行政院宣示的軍公教調薪幅度3%，希望將產業升級的效益回饋員工，進一步促進台灣經濟活絡。

另外一個具代表性的服務業是房仲業，永慶房產集團響應政府呼籲加薪，董事長孫慶餘日前也宣布，預計3月起針對集團總部行政人員依績效表現，平均加薪調幅約5%，績優員工最高可達11%，這是永慶3年內第2度調薪。

房仲業龍頭信義房屋則表示，信義房屋每年4月固定調薪，但今年具體調幅內容還在規劃中。1070107

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