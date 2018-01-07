博通擬併高通 衝擊台廠牽動美陸產業發展

博通有意併購高通，不過被高通以「出價顯著低估公司價值」為由拒絕。圖為位於美國爾灣的博通總部。（圖取自維基共享資源；作者Coolcaesar，CC-BY-SA-3.0）
博通喊併高通影響專題（中央社記者張建中新竹7日電）博通有意併購高通，工研院IEK認為，若博通併購高通成真，不僅將衝擊台灣產業，也將牽動美國與大陸產業發展，高通3月董事改選結果將受到各界高度關注。
博通（Broadcom）去年11月宣布，將以每股70美元的現金及股票併購高通（Qualcomm），若加上承接債務，交易總金額將高達1300億美元。
除了併購金額是科技業史上最大規模外，博通併購高通後，將一舉成為全球第3大半導體廠，僅次於英特爾（Intel）與三星（Samsung），這宗併購案可說是科技產業的超級大案。
不過博通的併購提案，被高通以「出價顯著低估公司價值」為由拒絕，雙方各自推出人選，將在3月高通股東會中角逐董事席次。
併購案目前尚未定案，但博通若併購高通，對產業將有不小影響，近來已是業界熱門話題，台灣科學工業園區科學工業同業公會日前還發布新聞稿，希望政府正視併購案可能對產業帶來的負面影響。
科學工業園區同業公會秘書長張致遠表示，博通若成功併購高通，未來對晶片製造、封裝等相關業者議價能力將大增，恐壓縮國內業者獲利空間與台灣產業發展。
除希望合併案須經過政府同意，張致遠建議，政府未來在同意時也應附加條件，協助國內相關產業廠商爭取合理的條件。
工研院產業經濟與趨勢研究中心（IEK）計畫副組長楊瑞臨也認為，博通若成功併購高通，勢必會對台灣半導體產業造成影響。
楊瑞臨指出，博通與高通都是台積電大客戶，兩公司若合併，不僅採購量將增加，採購議價能力將提升，隨著兩公司採購資訊趨於透明，未來也可能以較低的報價採購，台積電毛利率恐將面臨下滑壓力，封測廠日月光也將難逃受到影響。
至於對IC設計業的影響，楊瑞臨認為，博通打算併購高通，主要是瞄準雲端與未來的5G市場，若併購成功，包括聯發科與美國業者英特爾及輝達恐將首當其衝，面臨威脅。
其餘台灣IC設計廠大多仰賴中國大陸市場，且產品線並未與博通及高通有正面競爭，楊瑞臨預期，短期廠商應不致受到併購案的影響。
不過，楊瑞臨預期，博通與高通合併，應會引起中國大陸高度關注，不排除可能刺激華為及阿里巴巴等大陸業者加速發展，以求自給自足，這將帶動相關特殊應用晶片（ASIC）需求成長，台積電有機會從中受惠。
隨著5G市場將於2020年起飛，大陸廠商又在博通與高通合併刺激下加速茁壯，楊瑞臨憂心，台灣IC設計廠商恐將在未來的5G時代日漸式微。1070107
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