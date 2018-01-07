/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： Pg One時代力量李文杰管中閔
>rss

時力隔拒馬簽委任狀 委律師告警拆帳篷

發稿時間：2018/01/07 17:08

最新更新：2018/01/07 20:04

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
時代力量立委在總統府前禁食抗議勞基法修法，警方7日凌晨拆除雨棚，時代力量立委黃國昌（中）與徐永明（右2）等人上午在總統府前舉行記者會，譴責警方強拆雨棚的行為。中央社記者吳翊寧攝　107年1月7日時代力量立委在總統府前禁食抗議勞基法修法，警方7日凌晨拆除雨棚，時代力量立委黃國昌（中）與徐永明（右2）等人上午在總統府前舉行記者會，譴責警方強拆雨棚的行為。中央社記者吳翊寧攝　107年1月7日

（中央社記者謝佳珍台北7日電）在總統府前抗議的時代力量籍立法委員不滿帳篷遭警方拆除，今天委託律師提告。時代力量籍立委徐永明表示，今晚會在總統府前過夜，擔心警方會有動作，會提高警覺，堅持下去。

時代力量不滿民主進步黨勞基法修法版本，5日拿鎖鏈封鎖立法院議場未果後，當天晚間轉赴總統府前禁食抗議至今，台北市警察局則是針對總統府周邊道路擴大管制。

為因應今天清晨雨勢，聲援活動的群眾搬來兩頂帳篷並準備在現場搭設時遭警方制止，雙方拉扯，警方順利拆除並移走。

不滿警方拆除帳篷，時代力量委託律師提告，不過，由於總統府周邊道路管制嚴格，律師不得進入，時代力量籍立委黃國昌只能隔著柵欄簽律師委任狀；簽完委任狀後，律師趕往台北地檢署提告。

黃國昌表示，警察違法濫權，今天凌晨到現在，他心情難過，掌握權力的人不敢面對問題，他對內政部長葉俊榮非常失望。

與律師簽完委任狀後，時代力量隨後發起「歸還椅子」行動，將現場印有「仁愛所」的紅色塑膠椅歸還警方。

徐永明表示，警察說印有「仁愛所」紅色塑膠椅為警方所有，時代力量物歸原主，他呼籲若民眾有多餘板凳、睡袋、帳篷丟進管制區給他們使用；若今天晚上沒有這些裝備，就要站一個晚上，他們會堅持下去。

禁食接近46小時，徐永明說，醫護朋友為他們量過血壓、心跳，目前情況OK，應該還可以堅持下去；面對明天的低溫，是一大挑戰，會竭盡所能強化體力。

明天上班日，若持續抗爭，可能影響交通，是否擔心警方今晚有動作？徐永明說，擔心但平常心，警方已經拆帳篷，今天也來要板凳，立委出管制區要再進入也很困難，警方孤立的作為，時代力量會提高警覺。

媒體追問若今晚無法順利在凱道過夜，明天是否回立法院？徐永明說，還要再討論；他們擔心擺放物資的帳篷會被拆除，會加強戒備。至於之後如何因應，明天早上比較清楚。

媒體報導，行政院政務委員張景森擔心時代力量助理是否超時？徐永明表示，沒有超時加班的問題。1070107

時力委任律師提告 北市警：依法行事

（中央社記者黃麗芸台北7日電）時代力量立委在總統府前抗議勞基法修法，因帳篷遭拆而委託律師提告警方；台北市警察局今晚表示，是依集會遊行法、道路交通管理處罰條例及警察職權行使法執行，並無不法。

時代力量黨籍立法委員們不滿民主進步黨勞基法修法版本，5日拿鎖鏈封鎖立法院議場未果後，當晚轉赴總統府前禁食抗議迄今。

由於今天清晨雨勢大，聲援群眾搬來兩頂帳篷擬搭設，卻遭警方制止、拆除移走，引發時力立委不滿，今天委任邱顯智、曾威凱等11名律師所組成的律師團，到台北地檢署按鈴控告警方現場指揮官涉違集遊法、傷害及強制罪嫌。

市警局今晚發布新聞稿表示，總統府集會遊行禁制區，北起衡陽路以南、東至公園路以西、南沿愛國西路以北、西迄中華路和延平南路以東，這次民眾在集會遊行禁制區進行違法集會，但他們的人身自由及言論自由等基本權並未受到限制，更無「不法」的侵害。

由於時力委任律師之一的曾威凱說，在拒馬前和當事人簽委任狀，「這個政府真的沒有極限了」。

市警局說明，警察基於職權以維護公共秩序與安全，採取必要的公告與管制作為，依法有據；律師與陳抗群眾簽訂委託書為雙方契約行為，為免律師加入違法集會群眾而發生妨礙管制疑慮，警方得拒絕律師要求進入管制區內簽約。

關於現場群眾搭設帳篷已占據道路，市警局表示，警方前往勸導遭制止，便依道路交通管理處罰條例第82條規定，勸導行為人不即時清除即依法處置，程序上並無不法。

另外，民眾後來欲新增帳篷部分，警方則是依集會遊行法、道路交通管理處罰條例及警察職權行使法，即時制止並予以扣留保管。

市警局說，警方為維護安寧秩序和確保安全，實施交通管制、禁止人車通行，並未擴大管制區域，但為防制事件擴大及預防危害發生，管制人員「只出不進」。1070107

時代力量立委在總統府前禁食抗議勞基法修法，警方7日凌晨拆除遮雨棚，下午時力委託律師向警方提出告訴，律師丁穩勝（中撐傘者）在管制區圍欄旁，將委託書遞入簽名。中央社記者裴禛攝　107年1月7日時代力量立委在總統府前禁食抗議勞基法修法，警方7日凌晨拆除遮雨棚，下午時力委託律師向警方提出告訴，律師丁穩勝（中撐傘者）在管制區圍欄旁，將委託書遞入簽名。中央社記者裴禛攝　107年1月7日
時代力量立委在總統府前禁食抗議勞基法修法已逾24小時，7日凌晨警方強拆帳篷。中央社記者徐肇昌攝 107年1月7日時代力量立委在總統府前禁食抗議勞基法修法已逾24小時，7日凌晨警方強拆帳篷。中央社記者徐肇昌攝 107年1月7日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

美東暴風雪

美東暴風雪

一週重要新聞影像回顧（1061231-1070106）

一週重要新聞影像回顧（1061231-1070106）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
五月天嗨翻桃園棒球場
五月天嗨翻桃園棒球場
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP