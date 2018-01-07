時力隔拒馬簽委任狀 委律師告警拆帳篷

時代力量立委在總統府前禁食抗議勞基法修法，警方7日凌晨拆除雨棚，時代力量立委黃國昌（中）與徐永明（右2）等人上午在總統府前舉行記者會，譴責警方強拆雨棚的行為。中央社記者吳翊寧攝 107年1月7日

（中央社記者謝佳珍台北7日電）在總統府前抗議的時代力量籍立法委員不滿帳篷遭警方拆除，今天委託律師提告。時代力量籍立委徐永明表示，今晚會在總統府前過夜，擔心警方會有動作，會提高警覺，堅持下去。



時代力量不滿民主進步黨勞基法修法版本，5日拿鎖鏈封鎖立法院議場未果後，當天晚間轉赴總統府前禁食抗議至今，台北市警察局則是針對總統府周邊道路擴大管制。



為因應今天清晨雨勢，聲援活動的群眾搬來兩頂帳篷並準備在現場搭設時遭警方制止，雙方拉扯，警方順利拆除並移走。



不滿警方拆除帳篷，時代力量委託律師提告，不過，由於總統府周邊道路管制嚴格，律師不得進入，時代力量籍立委黃國昌只能隔著柵欄簽律師委任狀；簽完委任狀後，律師趕往台北地檢署提告。



黃國昌表示，警察違法濫權，今天凌晨到現在，他心情難過，掌握權力的人不敢面對問題，他對內政部長葉俊榮非常失望。



與律師簽完委任狀後，時代力量隨後發起「歸還椅子」行動，將現場印有「仁愛所」的紅色塑膠椅歸還警方。



徐永明表示，警察說印有「仁愛所」紅色塑膠椅為警方所有，時代力量物歸原主，他呼籲若民眾有多餘板凳、睡袋、帳篷丟進管制區給他們使用；若今天晚上沒有這些裝備，就要站一個晚上，他們會堅持下去。



禁食接近46小時，徐永明說，醫護朋友為他們量過血壓、心跳，目前情況OK，應該還可以堅持下去；面對明天的低溫，是一大挑戰，會竭盡所能強化體力。



明天上班日，若持續抗爭，可能影響交通，是否擔心警方今晚有動作？徐永明說，擔心但平常心，警方已經拆帳篷，今天也來要板凳，立委出管制區要再進入也很困難，警方孤立的作為，時代力量會提高警覺。



媒體追問若今晚無法順利在凱道過夜，明天是否回立法院？徐永明說，還要再討論；他們擔心擺放物資的帳篷會被拆除，會加強戒備。至於之後如何因應，明天早上比較清楚。



媒體報導，行政院政務委員張景森擔心時代力量助理是否超時？徐永明表示，沒有超時加班的問題。1070107



時力委任律師提告 北市警：依法行事



（中央社記者黃麗芸台北7日電）時代力量立委在總統府前抗議勞基法修法，因帳篷遭拆而委託律師提告警方；台北市警察局今晚表示，是依集會遊行法、道路交通管理處罰條例及警察職權行使法執行，並無不法。



時代力量黨籍立法委員們不滿民主進步黨勞基法修法版本，5日拿鎖鏈封鎖立法院議場未果後，當晚轉赴總統府前禁食抗議迄今。



由於今天清晨雨勢大，聲援群眾搬來兩頂帳篷擬搭設，卻遭警方制止、拆除移走，引發時力立委不滿，今天委任邱顯智、曾威凱等11名律師所組成的律師團，到台北地檢署按鈴控告警方現場指揮官涉違集遊法、傷害及強制罪嫌。



市警局今晚發布新聞稿表示，總統府集會遊行禁制區，北起衡陽路以南、東至公園路以西、南沿愛國西路以北、西迄中華路和延平南路以東，這次民眾在集會遊行禁制區進行違法集會，但他們的人身自由及言論自由等基本權並未受到限制，更無「不法」的侵害。



由於時力委任律師之一的曾威凱說，在拒馬前和當事人簽委任狀，「這個政府真的沒有極限了」。



市警局說明，警察基於職權以維護公共秩序與安全，採取必要的公告與管制作為，依法有據；律師與陳抗群眾簽訂委託書為雙方契約行為，為免律師加入違法集會群眾而發生妨礙管制疑慮，警方得拒絕律師要求進入管制區內簽約。



關於現場群眾搭設帳篷已占據道路，市警局表示，警方前往勸導遭制止，便依道路交通管理處罰條例第82條規定，勸導行為人不即時清除即依法處置，程序上並無不法。



另外，民眾後來欲新增帳篷部分，警方則是依集會遊行法、道路交通管理處罰條例及警察職權行使法，即時制止並予以扣留保管。



市警局說，警方為維護安寧秩序和確保安全，實施交通管制、禁止人車通行，並未擴大管制區域，但為防制事件擴大及預防危害發生，管制人員「只出不進」。1070107





時代力量立委在總統府前禁食抗議勞基法修法，警方7日凌晨拆除遮雨棚，下午時力委託律師向警方提出告訴，律師丁穩勝（中撐傘者）在管制區圍欄旁，將委託書遞入簽名。中央社記者裴禛攝 107年1月7日